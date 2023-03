Madagascar: ' Plumpy'Nut ' - Un danger pour les enfants ne souffrant pas de malnutrition

L'aliment thérapeutique " Plumpy'Nut ", utilisé pour soigner les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, est actuellement en vente libre sur le marché et sur " facebook ". La consommation abusive de ce produit par les enfants en bonne santé peut conduire à la goutte, au diabète, à une hypertension et à une insuffisance rénale.

Les autorités dans le Sud, notamment dans le district de Betroka, ont récemment tiré la sonnette d'alarme par rapport à la prolifération de la vente de " Plumpy'Nut " qui est strictement interdite. L'association des Champions pour la nutrition Madagascar (CHANUT MADA) a également appelé les autorités compétentes à voir de près cette situation qui constitue un réel danger pour les enfants ne souffrant pas de malnutrition aiguë sévère. " Ce produit est vendu à 1 100 ariary sur le marché et sur le réseau social facebook.

D'après les enquêtes que nous avons effectuées, des grossistes proposent la vente de Plumpy'Nut en grande quantité et certains détaillants arrivent à en acheter jusqu'à 300 pièces. Pourtant, ces suppléments nutritionnels prêts à l'emploi ne peuvent être vendus selon la législation ", d'après le communiqué de cette association. Par manque d'information, les parents donnent du Plumpy'Nut à leurs enfants qui sont en bonne santé. Cependant, la consommation à long terme de cet aliment thérapeutique, par un enfant bien portant, peut conduire plus tard à la goutte, au diabète, à l'hypertension et à l'insuffisance rénale. Pour un enfant bien nourri, c'est un surdosage et ce surdosage demande plus d'effort aux reins.

Sensibilisation

Le " Plumpy'Nut " est dédié à la réhabilitation nutritionnelle des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère à partir de six mois. Ce produit à base de pâte d'arachide enrichie en énergie, en protéines, en vitamines et en sels minéraux doit être prescrit par un agent de santé après un diagnostic attestant que l'enfant souffre de malnutrition aiguë sévère. La mauvaise utilisation de ce produit par des personnes en bonne santé prive ainsi les enfants malnutris de ce produit et les expose à la mort. Faute de sensibilisation, certaines personnes utilisent " Plumpy'Nut " pour le petit déjeuner ou le goûter de leurs enfants sans prendre en compte les risques encourues. Des mesures doivent être prises pour mettre fin à la vente, l'achat et l'utilisation abusive de ce produit par des personnes bien portantes. Les circuits de distribution depuis la zone de distribution jusqu'au lieu de destination méritent aussi une attention particulière.