Madagascar: Aires Protégées - Précurseurs de changement vers une croissance économique durable

On entend souvent parler de la recrudescence des feux de forêt et des exploitations illicites dans les Aires Protégées.

Cependant, des milliers d'experts issus du secteur public et d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans la préservation de l'environnement, travaillant en étroite collaboration avec les communautés locales, ne ménagent pas leurs efforts pour créer et gérer des Aires Protégées à Madagascar. Et ce, en faisant face à la dégradation de l'économie nationale. En effet, ces endroits spéciaux regorgent de nombreuses espèces faunistiques et floristiques endémiques ainsi que de nombreux types d'écosystèmes et de paysages différents, qui méritent d'être protégés et conservés pour les générations futures.

Exemples de réussites

Il est à rappeler que la biodiversité de la Grande île représente 5% de la biodiversité mondiale. On recense actuellement 123 aires protégées qui représentent la diversité biologique du pays, son patrimoine naturel et les sanctuaires d'une vie sauvage extraordinaire. Ces Aires Protégées sont considérées comme des précurseurs de changement vers une croissance économique durable surtout dans les zones rurales pauvres. La Coalition pour les Aires Protégées de Madagascar, l'a évoqué dans le cadre de la Journée internationale de la Forêt célébrée tout récemment dans le pays. Il s'agit d'une plateforme de confiance pour la collaboration, mettant en oeuvre des solutions pour les besoins de Madagascar à travers la gestion des Aires Protégées et la mobilisation des agents du changement.

En outre, plusieurs exemples de réussites dans les efforts de conservation de nos ressources forestières menées par des leaders locaux considérés comme des véritables héros, ont été mis en valeur à l'occasion de la célébration de cette Journée internationale de la forêt. Ces héros malgaches travaillent quotidiennement pour s'assurer que les forêts de mangroves, les forêts humides et les forêts sèches prospèrent et garantissent les services écosystémiques pour les communautés et l'économie du pays. A titre d'illustration, les communautés de base résidant autour de l'Aire Protégée COMATSA (Corridor (Corridor Forestier Marojejy - Anjanaharibe sud- Tsaratanana), gérée par WWF, organisent des patrouilles communautaires en mobilisant les agents dénommés " Polisinala " qui contrôlent les zones de transfert de gestion. Les pressions sur les forêts, comme l'exploitation illicite des ressources naturelles, sont en baisse depuis leurs interventions.

Taux au plus bas

Dans la région DIANA, le taux de survie des jeunes plants mis en terre, grâce à la méthode Waterbox dans l'aire protégée d'Oronjia, géré par MBG, a atteint 71 % environ contre 61 % pour une méthode traditionnelle. Ce principe utilisé pour le plan de reforestation d'Oronjia, consiste à disposer un récipient en plastique, le waterbox, autour du tronc du jeune plant, permettant d'alimenter en eau les jeunes plants durant leur première année de survie. Dans la région Menabe, le projet " Titre vert " lancé par le ministère de l'Environnement avec l'USAID a pour but de déplacer les migrants dans l'Aire Protégée Menabe Antimena vers un site aménagé à Bezeky. Et dans l'Est de Madagascar, le Projet " Paysages durables dans l'Est de Madagascar " financé par Green Climate Fund a permis de réduire la déforestation ces dernières années avec un taux au plus bas dans les corridors Ankeniheny-Zahamena et Ambositra-Vondrozo, et ce, avec l'appui des communautés locales.