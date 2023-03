Ile Maurice: Aidons Raesha à financer ses traitements contre le cancer

À 15 mois, Raesha a dû faire face à des épreuves difficiles. Depuis qu'elle a 8 mois, elle est en Inde, luttant contre un type de cancer rare, un sarcome d'Ewing. Elle est actuellement à Chennai et a besoin de notre soutien pour qu'elle puisse continuer sa chimiothérapie.

C'est à Mumbai que Raesha a commencé ses traitements, avant de se rendre à Chennai pour suivre des séances de protonthérapie. Elle a suivi 30 séances et devait repartir à Mumbai pour y poursuivre sa chimiothérapie. Coup du sort, l'argent vient à manquer et la petite fille se retrouve bloquée à Chennai. Heureusement, elle peut toujours y faire sa chimiothérapie, mais la facture s'alourdit.

Pour la protonthérapie, la facture s'élevait déjà à environ 3 millions de roupies. Une partie de la somme a déjà été payée, mais il reste encore environ 2 millions à payer. À cela, vient aujourd'hui s'ajouter le coût de la chimiothérapie, qui s'élève à environ Rs 100,000. En plus, la petite Raesha doit encore repasser par Mumbai afin de faire son suivi, avant de rentrer à Maurice.

Entre angoisse et espoir

D'un côté, il y a le stress de la facture qui augmente et la santé de Raesha qui n'est pas toujours stable. Dernièrement, elle ne pouvait pas s'alimenter à cause d'ulcérations dans la bouche et a perdu beaucoup de poids. Et puis, elle ne peut toujours pas se tenir debout à cause d'une compression sur sa colonne vertébrale. Mais il y a aussi l'espoir. Raesha se bat toujours courageusement et sa famille tient bon.

La lutte n'est pas terminée et Raesha doit rester en Inde quelques mois encore. Elle a besoin de notre soutien. En faisant un don, nous pouvons l'aider à faire un pas de plus vers la guérison. Donnons généreusement.