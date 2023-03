Ile Maurice: Le superbe cadeau de Tayc

Certes, il a enflammé le podium au Stade Germain-Comarmond samedi dernier. Mais quelques heures avant son concert, Tayc a aussi rencontré des enfants malades du cancer et fait vibrer les coeurs au sein de l'association Enn Rev Enn Sourir.

Ce moment avec Tayc restera gravé dans les mémoires. Le chanteur Afro Love a pris la peine de venir à la rencontre des enfants souffrant du cancer. Et de leur offrir une parenthèse dans leur vie bouleversée. Un moment sincère surtout.

Il y avait la très petite Keyla, il y avait aussi Zynsha, Neitik, Yohan, Kevisha et Lorna. Le temps d'une rencontre avec Tayc, ils ont vécu un p'tit moment de bonheur. Une initiative rendue possible grâce aux organisateurs du concert, Cinco et Good Vibes.

Pour Karan Juglall ainsi que pour l'équipe de volontaires de Enn Rev Enn Sourir, ces instants sont précieux. Car toutes les occasions sont bonnes pour sensibiliser le public. Chaque initiative qui permet de mobiliser contre le cancer des enfants, fait une différence et renforce le moral.

Et il faut dire que quand Tayc est arrivé avec sa troupe, c'était merveilleux. Touché par la cause, le chanteur a pris un temps avec chaque enfant et parent. Il a écouté, compris, échangé quelques mots. Et le feeling entre les enfants et lui est passé.

Des check par-ci, des hug par-là, un bras de fer avec Yohann, une invitation à Lorna à vivre le concert en backstage, des sourires, des selfies... Tayc a offert des cadeaux aux enfants mais surtout un superbe cadeau de par sa présence.

La cause des enfants malades du cancer a résonné en lui. Il sait tous les efforts que ces enfants déploient, tout le courage qu'il faut avoir pour affronter l'épreuve. Il s'est dit rassuré de savoir qu'il existe des gens comme Karan qui pensent aux autres et s'occupent d'eux.

Ce qui est sûr, c'est que Karan Juglall continue à prendre son bâton de pèlerin pour mettre en lumière le cancer infantile. Enn Rev Enn Sourir continue sa campagne Childhood Cancer Care. L'appel aux dons pour que les enfants malades puissent avoir accès aux soins et qu'ils aient une chance de guérir, continue. Un don mensuel de Rs 30 ou un don annuel de Rs 360, peut vraiment faire une différence.