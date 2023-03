Tunisie: Le théâtre national tunisien fête ses 40 ans - Les prémices d'un beau projet

C'est une année-anniversaire et le début de la célébration commence avec la Journée mondiale du théâtre.

Une nouvelle direction, une nouvelle vision et une orientation nouvelle qui prend appui sur un legs et une histoire et développe de nouvelles pistes pour cette institution qui a atteint l'âge de raison. Moez Mrabet, fraîchement nommé à la tête du Théâtre national, a tenu à partager son projet avec les médias tunisiens.

Le projet artistique proposé s'inscrit dans le cadre des missions attribuées à l'institution dans la continuité avec les acquis réalisés par les directions précédentes en matière de production, de distribution, de formation, de développement du discours théâtral et d'enrichissement du répertoire théâtral tunisien, ainsi qu'en matière de rayonnement de l'activité théâtrale aux niveaux national et international.

Pour la conception et la mise en oeuvre de ce projet artistique, Moez Mrabet, met à contribution son expérience professionnelle et artistique en tant qu'assistant à l'Institut supérieur d'art dramatique de Tunis, chef du département de formation artistique et technique au sein du même institut, ou en tant qu'acteur et metteur en scène. "Afin d'évaluer la pertinence des orientations sur lesquelles se fonde notre projet artistique, ainsi que l'opportunité et l'efficience de nos choix, il est important d'appréhender le parcours du Théâtre national tunisien depuis sa fondation et ses réalisations les plus marquantes dans le domaine culturel en général, de l'art théâtral et de la formation en particulier".

Il faudrait d'ailleurs rappeler que, depuis sa création en 1983, le Théâtre national tunisien a réussi à occuper une place spéciale dans la scène culturelle et artistique tunisienne, en tant que l'une des principales institutions culturelles de référence, et a contribué, au cours d'une histoire qui remonte à plus de quarante ans, à enraciner et à développer l'expérience théâtrale en Tunisie, à la diversifier et à l'enrichir. Depuis la période de fondation sous la direction de Moncef Souissi, la phase des réalisations importantes en matière de structuration et de promulgation de réglementations, ainsi que la création d'infrastructures dont de nombreux espaces administratifs et artistiques sous la direction de Mohamed Driss, la phase de transition et de relance post-révolution avec Anwar Saâfi, et la phase de Fadhel Jaibi connue par le renforcement de la position de l'institution sur la scène culturelle et artistique, son rayonnement en Tunisie et à l'étranger,

Le projet artistique de l'établissement du Théâtre national tunisien qu'entame Moez Mrabet vise à consolider le rôle de cette institution en tant que moteur de l'action théâtrale et vecteur de l'excellence théâtrale à l'échelle nationale, régionale et internationale, à travers la mise en place d'une stratégie visant à réaliser une avancée qualitative dans l'expérience théâtrale en Tunisie, en ouvrant de nouveaux horizons et en donnant la possibilité à la jeune génération d'artistes et de professionnels du spectacle vivant de s'épanouir et de développer leur potentiel créatif. "Nous voulons inaugurer une nouvelle étape de la créativité théâtrale tunisienne en renforçant son caractère singulier et en l'enrichissant par des oeuvres qui mettent en avant des visions esthétiques et artistiques novatrices, ainsi que des mécanismes de production et de promotion innovants", précise-t-il.

Pour atteindre ces objectifs, le projet artistique de Moez Mrabet vise à maintenir, valoriser et développer les programmes et événements existants tout en mettant en place de nouveaux programmes structurés. Ces programmes seront proposés dans le cadre de la programmation saisonnière du Théâtre national, à savoir la salle le 4e Art et les espaces annexes, ainsi qu'au Palais du théâtre à Halfaouine et lors des activités et spectacles présentés dans les régions et à l'étranger.

Les nouveaux programmes se déclineront sur dix axes : les productions propres au Théâtre national, qui seront présentées dans le cadre de séries régulières en fonction des besoins des partenariats existants, les spectacles de danse, de musique, de cinéma et autres formes d'art dont le contenu et l'esthétique s'inspirent du théâtre, les premières représentations des productions théâtrales tunisiennes et étrangères, des spectacles et des activités spéciales pour les enfants et les jeunes qui seront donnés tout au long de l'année, des spectacles itinérants, des spectacles de rue, des spectacles dans des espaces publics et des zones marginalisées et des spectacles du théâtre d'intégration, la programmation annuelle des spectacles du Théâtre national dans différentes régions de Tunisie en partenariat avec les centres d'arts dramatiques et les délégations de la culture, le programme des productions du théâtre national présentées à l'étranger dans le cadre d'invitations ou de partenariats internationaux au niveau arabe et international, la participation de productions du Théâtre national dans les manifestations et les festivals tels que les Journées théâtrales de Carthage, le Festival international de Carthage, le Festival international de Hammamet et différents festivals culturels et artistiques en Tunisie, les créations récentes les plus marquantes en matière de théâtre, des arts de la scène et d'arts émergents, à travers quelques invitations de troupes étrangères destinées à davantage d'ouverture sur les expériences arabes et internationales dans ce domaine ainsi que des ateliers de développement des capacités, des rencontres, des débats et un marché artistique, des films et des documentaires liés à l'art théâtral, accueillant des créateurs de théâtre de Tunisie et d'ailleurs pour documenter leurs expériences dans le cadre d'ateliers dirigés par des professionnels du cinéma, de la vidéo et du multimédia.

Pour célébrer la Journée internationale du théâtre, le T.N.T organise chaque année Theaters of the World et la Semaine mondiale du théâtre. Ce festival est un véritable carrefour des cultures, qui offre une vitrine à une variété d'oeuvres théâtrales et artistiques tunisiennes et internationales, incarnant ainsi l'idée que l'art théâtral est universel et profondément humain. En transcendant les frontières, il souligne que les différentes visions artistiques des acteurs qui se forment sur scène ne sont rien d'autre que de belles fondations artistiques pour l'ensemble de l'humanité, qui reste unie par un point commun, malgré la différence des lieux, des races et des cultures.

Et pour poursuivre les festivités, "Révélations de Halfaouine" est une manifestation culturelle organisée chaque année au Palais du théâtre de Halfaouine et dans les environs pendant le mois de ramadan. Cette fête artistique propose un programme fait de théâtre, de musique, de danse et d'arts visuels. En explorant l'essence de la création et de la créativité, cette manifestation offre des performances artistiques exceptionnelles lors des nuits de ramadan, dans l'un des quartiers populaires les plus célèbres de Tunis.