Afrique de l'Ouest: Eliminatoires CAN 2023 - Burkina Faso, Algérie, Mali et Sénégal à 3 points de la qualification

Quatre pays que sont le Burkina Faso, l'Algérie, le Mali et le Sénégal sont en passe d'assurer leur qualification avant le terme des éliminatoires de la CAN 2023 de football. Avec 9 points chacun, Burkinabè, Algériens, Maliens et Sénégalais n'ont besoin que d'une victoire soit trois points lors de la 4ème journée pour se voir offrir le ticket du voyage en Côte d'Ivoire.

Ces quatre pays qui ont réalisé un parcours sans fautes, ont la possibilité de se qualifier à la faveur de la 4ème journée de ces éliminatoires qui se jouent lundi 27 et mardi 28 mars 2023. Dans le groupe B, le Burkina Faso est intouchable devant le Cap Vert (4 points, 2ème), Eswatini (2 points, 3ème) et le Togo (1 point, 4ème) qu'il a vaincus. Les Burkinabè ont inscrit 6 buts contre un seul encaissé. Les trois autres pays sont loin de lui barrer la route. Si les Étalons battent les Éperviers du Togo dans le match de la 4ème journée, ils auront assuré leur billet qualificatif.

Cette configuration se présente à l'Algérie dans le groupe F. Les Algériens (9 points) ont jusque-là dominé les Tanzaniens (4 points), les Nigériens (2 points) et les Ougandais (1 point). A Niamey ce lundi 27 mars 2023 pour le compte de la 4ème journée, ils ont l'occasion de faire le break à moins que les locaux se révoltent et contrarient leur plan. Dans le groupe G, le Mali aves 9 points, est à une victoire pour assurer son sésame. Et cela peut être face à la Gambie (4ème, 3 points) qu'il croise chez elle.

Le Soudan du Sud (3 points, 2ème) et le Congo (3ème, 3 points) ont subi la loi de l'actuel leader au classement. Le champion d'Afrique en titre est passé haut les mains pendant les trois matches. Le Sénégal, logique favori du groupe L, entend se débarrasser du Mozambique pour avoir la tête tranquille. Pour cela, les Lions effectuent le déplacement dans la zone australe où ils iront défier les Mambas, 2èmes avec 4 points. Les Amavubi du Rwanda sont 3èmes avec 2 points et les Guépards du Bénin, 4èmes et bons derniers avec un petit point sont loin d'inquiéter l'ogre africain.