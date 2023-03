Afrique: ARE / RDC - L'Assemblée Générale du Réseau Francophone des Régulateurs de l'Energie se tiendra à Kinshasa en juillet

C'est au mois de juillet 2023 que La République Démocratique du Congo, par le biais de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE), va abriter l'Assemblée générale du Réseau francophone des régulateurs de l'énergie (RégulaE.Fr).

Docteur Sandrine Ngalula Mubenga, Directeur général de l'ARE, et ses pairs de RégulaE.Fr (association réunissant les régulateurs de 32 pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie pacifique), partageront dans environ quatre mois, dans la capitale congolaise, des connaissances, des expériences et les bonnes pratiques de régulation du secteur énergétique.

Créé le 28 novembre 2016 à Paris, avec comme objectif de faciliter les échanges et d'encourager la collaboration entre ses membres, RégulaE.Fr est un espace de discussions constructives, libres et transparentes. Il promeut le partage d'informations et de bonnes pratiques en matière de régulation de l'énergie, facilite la coopération technique entre régulateurs, assure la coordination avec les programmes de formation internationaux....

L'Assemblée générale de Kinshasa intervient après celle organisée en 2022 à Montréal, au Canada, un succès diplomatique à mettre sur le compte du Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, dont la vision est de rendre le secteur de l'électricité attractif pour des investissements de nature à favoriser l'émergence énergétique nationale.

La RDC est comptée parmi les pays africains ayant des bonnes instances de régulation du secteur de l'électricité. En juillet 2022, le DG de l'ARE a dirigé la rencontre des responsables des instances de régulation du secteur de l'énergie de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) pour la mise en place d'un organe régional de régulation. Après la création de la Commission régionale de régulation d'électricité de l'Afrique centrale (CORREAC), la RDC a manifesté son intention d'abriter son siège et sa demande a été approuvée.

Nommée DG de l'ARE depuis le 17 juillet 2020, Docteur Sandrine MUBENGA a posé les bases de la régulation du secteur congolais de l'électricité et ne fait que la consolider depuis deux ans et demi, dans le but d'atteindre les objectifs poursuivis par la Loi n°14/011 du 17 juin 2014 relative audit secteur.

A l'occasion du deuxième anniversaire de son établissement, célébré en juillet 2022, la patronne de l'ARE avait indiqué que les projets en cours vont ajouter une puissance importante d'énergie de plus de 3280 MW d'ici 2023.