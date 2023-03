Afrique: Père Konteh / Caritas - Le processus électoral doit être plus inclusif et accessible à tous

Freetown — La période électorale s'annonce particulièrement chaude pour les 8,6 millions de Sierra Léonais qui seront appelés à voter le 24 juin prochain. "Alors que notre pays se prépare, il est important de reconnaître que les personnes handicapées (PWD) ont les mêmes droits que les autres à participer aux élections", a déclaré le père Peter Konteh, directeur exécutif de Caritas Freetown. "Le handicap ne limite pas la capacité d'une personne à prendre des décisions ou à exprimer ses opinions politiques", a ajouté Konteh, appelant les autorités du pays à garantir la libre participation de ces frères et soeurs aux élections.

"Les bureaux de vote peuvent être rendus plus accessibles en installant des rampes d'accès, des portes plus larges et des technologies appropriées telles que des bulletins de vote en braille ou des guides audio", suggère le directeur de Caritas Freetown. "Il est tout aussi important de fournir des informations sur le processus électoral dans des formats accessibles, comme un langage simple ou une interprétation en langue des signes. En outre, la formation des agents électoraux sur la façon d'interagir avec et d'aider les personnes handicapées et de rendre le processus électoral plus inclusif est cruciale."

"Nous avons un rôle fondamental à jouer dans la promotion de l'unité, de la paix et de la vérité au sein de nos communautés", a-t-il ajouté en s'adressant aux chefs religieux du pays. Je vous demande instamment de continuer à montrer l'exemple, en promouvant des messages de paix, d'harmonie et de respect pour tous les individus et tous les groupes, quelle que soit leur appartenance politique".

Après le Nigeria, qui s'est rendu aux urnes le 25 février dernier (voir Fides 24/2/2023), c'est le tour de la Sierra Leone de se rendre aux urnes. L'enjeu est l'affrontement entre Julius Maada Bio, le favori, président du Sierra Leone People's Party (SLPP) et le progressiste Samura Kamara, All People's Congress (APC), qui a été battu lors de l'élection présidentielle de 2018. Une partie des voix de l'opposition et des progressistes pourrait converger vers Femi Claudius Cole, qui a fondé le Parti de l'unité en 2016, ce qui fait d'elle la première femme en Sierra Leone à créer un parti politique. En 2018, elle a été la première femme à se présenter à l'élection présidentielle.

Suivant l'ordre chronologique de 2023, le Zimbabwe votera en juillet, le Gabon en août, le Liberia en octobre, Madagascar en novembre et la République démocratique du Congo le 20 décembre.