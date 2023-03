Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat féminin - BeAnous offre des services de soins personnalisés à domicile

L'accompagnement gériatrique est le produit phare dont la nécessité a été établie à travers les présentations des Drs Muyandi Wameso et Thierry Matonda qui ont renchéri la présentation de la fondatrice et CEO Nzola Wameso Bianu, dans la soirée du 24 mars au Salon Lubumbashi de l'hôtel Pullman.

Créé en Belgique et en activité depuis février dernier, BeAnous compte déjà quatre bénéficiaires à Kinshasa. Nzola Wameso Bianu y met à profit son expérience de directrice de centre pour personnes avec handicap moteur lourd en proposant un " service d'aides et de soins à domicile pour les personnes en perte d'autonomie temporaire ou permanente ". Elle veut de la sorte, dit-elle, " agir pour être une part de solution dans la problématique liée à la santé en République démocratique du Congo et en Afrique ".

Lors de sa présentation, l'initiatrice de BeAnous a précisé: "Notre produit phare c'est l'accompagnement gériatrique mais aussi le placement d'aide-ménagères ". Six autres services essentiels sont également en passe d'être disponibles, notamment " transport des personnes à mobilité réduite, infirmiers, kinésithérapeutes et logopèdes ". Il a été précisé que les services offerts sont personnalisés, adaptés aux besoins et au budget du bénéficiaire de sorte que les tarifs varient d'un client à un autre.

Abordant le sujet de la perte d'autonomie suite notamment à la maladie, un accident ou le vieillissement, la Dre Muyandi Wameso a pour sa part évoqué la perte sociale et intellectuelle pas seulement affective suite au décès des personnes âgées. Plutôt que de considérer leur mort comme une délivrance, estimant que leurs souffrances sont finies, elle a préconisé de songer plutôt à la qualité de vie gagnée en leur assurant de meilleurs soins. Une prise en charge personnalisée dans un environnement familier, son domicile aménagé est la façon idéale de procéder dans l'aide aux personnes dans l'incapacité d'accomplir les gestes de la vie courante, dans le cas de la perte d'autonomie physique.

Des besoins établis ensemble

Se penchant sur la problématique des maladies de la vieillesse, notamment Alzheimer et Parkinson, le neuropsychiatre Matonda ma Nzuzi a sensibilisé l'assistance à plus de vigilance. Se montrer attentif aux premiers signes, les oublis, qui prennent deux à trois ans, sachant que des premiers symptômes au développement de la maladie, elle passe par des stades entre huit à douze ans avant le décès du patient. En sa qualité de prestataire de soins en santé mentale, le neuropsychiatre tient BeAnous pour une initiative louable.

Pour lui, la nouvelle structure répond à un besoin ultime en se positionnant en intermédiaire entre les formations médicales et les patients. La structure est le relais idéal espéré à travers ses aides à domicile. Un service qui vient à point nommé pour les hôpitaux et résout deux problèmes. Car, souligne le Dr Matonda, souvent ceux-ci ne savent pas à qui s'en remettre face aux patients en perte d'autonomie. Ces derniers n'étant pas en situation d'urgence médicale ne doivent pas être hospitalisés mais de leur côté aussi ils n'ont pas à portée de main l'aide nécessitée pour leur condition.

Souvent tenue pour un sujet tabou, l'incontinence urinaire a été abordée par la dernière intervenante, Micheline Baza. La soignante, spécialiste dans la prise en charge de l'incontinence urinaire, s'est étendue sur le propos en parlant de sa gestion qui passe par une approche morale et psychologique face à l'isolement social que s'imposent les incontinents sans se confier sur la raison de leur attitude. Toilettes à disposition et protections adaptées (culottes absorbantes), hydratation sont les mesures à prendre pour le confort et le bien-être du bénéficiaire. Ce qui aiderait de même à maintenir le lien social tout en leur garantissant une prise en charge à travers des soins personnalisés.

En conclusion, Nzola Wameso a souligné : " BeAnous forme ses prestataires et son premier bureau, c'est la maison du bénéficiaire, là où les besoins sont établis ensemble ". Un bureau de coordination des activités est ouvert à Bon Marché, déjà via son site internet www.beanous.com un formulaire à remplir permet de solliciter ses services et d'y souscrire ensuite après planification concertée avec les bénéficiaires. Deux numéros de contact, belge et congolais, joignable en Belgique ou à Kinshasa, c'est selon, sont disponibles et les mails sont à adresser à manager@beanous.com.