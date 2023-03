Congo-Kinshasa: Ministère des Sports - François Kabulo pour le renouveau du mouvement sportif national

L'avènement de François Mwana Kabulo à la tête du ministère des Sports, consécutif au dernier remaniement ministériel intervenu le 22 mars, a coïncidé avec la première victoire des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) sur les Mourabitounes de la Tanzanie (3-1) aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2023 prévue pour l'année prochaine en Côte d'Ivoire.

Les fauves congolais se relancent dans les éliminatoires de la CAN après deux sorties manquées dans un groupe où, avant le coup d'envoi, ils fermaient la marche avec zéro point. Signe prémonitoire d'un mandat fructueux ou simple coïncidence ? En tout cas, les étoiles sont bien alignées, augurant des perspectives enchanteresses pour le mouvement sportif national inscrit dorénavant dans une nouvelle dynamique.

Chroniqueur sportif émérite à la Télévision nationale et correspondant de plusieurs médias internationaux, François Mwana Kabulo a aujourd'hui l'opportunité de mettre son expertise au service de la nation. Il est désormais confronté à la réalité du terrain puisque devant gérer le sport national dans toute sa complexité. La marque d'un connaisseur.

Fera-t-il mieux que ses prédécesseurs ?

La question taraude les esprits. Ce qui est vrai est que l'intéressé a le profil requis au regard de son expertise, mais aussi et surtout, de son carnet d'adresses et de ses connaissances des rouages d'un ministère qu'il maîtrise pour avoir déjà collaboré avec certains anciens ministres des Sports. La tâche ne sera pas facile et il le sait bien. Il est conscient des attentes et des défis. François Kabulo est donc astreint d'élaborer une vraie politique nationale sportive avec des objectifs clairs à court, moyen et long terme qui seront soutenus par un budget détaillé pour la formation des cadres techniques et pour la construction des vraies infrastructures modernes destinées à la pratique du sport.

C'est ainsi que le nouveau promu appelle à une conjonction d'efforts et d'énergies pour assurer le renouveau du sport national qui requiert une synergie d'actions. Dirigeants des fédérations, sportifs, médias et autres structures sportives sont tous appelés à mettre la main à la pâte afin de relever le défi du renouveau sportif. "J'ai le devoir de redorer l'image des disciplines sportives qui peinent à retrouver leurs marques", a déclaré François Kabulo à chaud à la "Radio-Télévision nationale congolaise" quelques heures après sa nomination. Les défis sont immenses. Le principal consistera à hausser le niveau des équipes nationales (toute disciplines confondues) qui a fortement baissé avec des piètres performances aux compétitions internationales et continentales.

Des axes prioritaires

La réhabilitation des infrastructures, la relance du sport des jeunes ainsi que l'application des résolutions issues des états généraux des sports figurent parmi les axes prioritaires autour desquels le nouveau ministre entend cristalliser son action. L'élaboration d'un plan stratégique pour la formation des cadres techniques ainsi que la construction des vraies infrastructures modernes pour la réussite de la politique sportive font également partie de sa feuille de route.

Dans la foulée, il pourra s'atteler à la révision de la loi sportive promulguée le 24 décembre 2011 afin d'y intégrer la dimension "professionnalisation" du sport pouvant déboucher sur l'autonomisation financière des fédérations sportives reconnues. François Kabulo est aussi appelé à mettre en place les mécanismes de défiscalisation du sponsoring des activités sportives pour inciter les partenaires et autres sponsors à y investir concrètement. Son plan d'actions s'intègrera dans le fil conducteur de l'action gouvernementale, conformément aux directives qui lui seront données par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde.

Plusieurs idées taraudent l'esprit de François Kabulo qui veut marquer d'une empreinte indélébile son passage au ministère des Sports. Il veut démocratiser le sport, créer un espace de débat où tous les intervenants s'exprimeront, humaniser les rapports à tous les niveaux, créer des passerelles entre les différentes fédérations et, surtout, mettre le pratiquant dans des conditions optimales pour un meilleur rendement.

Au-delà des aspects purement techniques évoqués, les férus du football (discipline-phare du mouvement sportif national) attendent la reprise du championnat national après trois mois d'arrêt à la suite du manque des moyens financiers et d'infrastructures. A cela s'ajoute la tenue de l'assemblée générale élective au mois de juillet prochain pour la mise en place du nouveau comité dirigeant de la Fédération congolaise de football association.

Cerise sur le gâteau, la tenue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochains de la neuvième édition des Jeux de la Francophonie. Autant d'échéances qui attendent le nouveau patron des Sports appelé à faire oublier, dans un registre qu'il maîtrise mieux, les frasques de son prédécesseur.