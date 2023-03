Afrique: Dakar séries 2023 - Des formations au profit des cinéastes africains

En marge de la première édition du festival cinématographique " Dakar séries " qui se tiendra du 3 au 6 mai dans la capitale sénégalaise, les acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs africains sont invités à postuler pour bénéficier des différentes formations qu'offrira ce rendez-vous.

Au total trois formations seront proposées en parallèle de la tenue du festival Dakar séries. L'atelier " Jeu d'acteur " concerne les actrices et acteurs du continent qui souhaitent aller plus loin dans l'expression de leur imitation du réel. Pour s'inscrire, chaque artiste intéressé devrait envoyer son curriculum vitae au plus tard le 10 avril, à l'adresse labpro2@dakarseries.net. Au cours de cet atelier, les bénéficiaires profiteront d'un cours et des conseils d'acteurs et actrices confirmés et renommés.

Dakar séries 2023 prévoit également un atelier " co-production et financement " à l'endroit des productrices et producteurs africains en vue de les outiller sur les mécanismes à mettre en oeuvre pour donner plus de perspectives à leurs projets séries. L'inscription à l'atelier se poursuit jusqu'au 10 avril. Celui-ci sera animé par des professionnels aguerris et passionnés pour faire découvrir aux participants les modes de financement novateurs et les axes de coproduction stratégiques. " Envoyer votre CV à : labpro1@dakarseries.net ", rappellent les organisateurs.

Le troisième atelier, quant à lui, est dédié à la séance de pitch et s'adresse aux producteurs, scénaristes ou encore réalisateurs. " Venez pitcher vos projets en développement auprès des professionnels de l'industrie de l'audiovisuel. Inscrivez vos projets accompagnés de votre CV, une présentation, un traitement, et un synopsis pour faire partie de la session de pitch. Le tout à envoyer, au plutard le 1er avril à : Appelaprojets@dakarseries.net ", indiquent les organisateurs.

Dakar séries : la série de bout en bout

Le festival panafricain Dakar séries vise à mettre en lumière les séries africaines, à envisager des ponts avec la création internationale et à donner une voix mondiale à la créativité africaine. Cela arrive à point nommé car de nombreux festivals sur le continent ont longtemps mis sous les feux des projecteurs les genres longs et courts métrages, que ce soit pour la fiction, le documentaire et l'animation. Et du fait qu'aujourd'hui les séries ont le vent en poupe dans la production audiovisuelle, le festival Dakar séries permettra donc à ceux qui émergent dans ce genre cinématographique de se positionner davantage en pourvoyeurs de contenu tant sur le plan continental qu'international.

La production des séries a considérablement augmenté ces dernières années grâce à l'essor des plateformes de streaming qui permettent de diffuser les oeuvres auprès d'un large public à travers le monde. Seulement, cette évolution varie d'un pays à un autre. Au Congo, par exemple, les statistiques sont très faibles. Cela doit interpeller les réalisateurs locaux, les producteurs, les sponsors, l'Etat, etc. Si c'est le manque de formation ou de subvention qui pose problème, le genre d'opportunité qu'offre Dakar séries est sans doute à saisir.

Ce, d'autant plus que le festival permettra aux participants de mettre en exergue leurs talents et leurs créativités, de dénicher des opportunités et ainsi de toucher de nouveaux publics. Néanmoins, une attention plus particulière et des efforts considérables sont à réaliser pour que la production des séries au Congo s'impose, et plus largement du cinéma. Pourvoyeur d'emplois, générateur de revenus et contributeur au tourisme, le cinéma demeure une niche d'opportunités et de développement.

Proposée avec le soutien de l'Organisation internationale de la Francophonie, cette première édition de Dakar séries sera présidée par l'acteur et metteur en scène burkinabé Issaka Sawadogo, qui a signé plusieurs oeuvres dont "Les trois lascars" et la série "Sakho et Mangane".