Angola: La TAAG relance deux vols par jour vers Lisbonne

Luanda — La compagnie aérienne angolaise (TAAG) va relancer deux vols par jour vers Lisbonne (Portugal), à partir du 28 mars, assurant un total de 14 vols hebdomadaires vers ce pays européen.

L'objectif est d'ajouter plus d'options de mobilité aux passagers et aux clients, compte tenu de la croissance de la demande du marché, sur ce qui constitue l'une des liaisons internationales les plus consolidées dans l'exploitation de l'entreprise.

Selon une note diffusée à la presse, l'avion de la TAAG quittera Luanda pour Lisbonne à 12h40 (départ de la journée) et 23h45 (départ nocturne).

"Le Portugal est l'une des destinations préférées et la porte d'entrée de l'Europe pour de nombreux passagers, y compris les touristes, les familles et les hommes d'affaires d'Angola, d'Afrique et d'Amérique du Sud", indique le document.