Congo-Kinshasa: Lutte contre le harcèlement en ligne - L'Acofepe et l'Internews outillent les femmes des médias sur la gestion du numérique

"Participation des femmes des médias aux processus de résolution des conflits et maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale: apport des technologies de l'information", telle a été la thématique de la 4eédition de la foire des femmes des médias, organisée, le vendredi 24 mars dernier dans la salle Naomie de l'hôtel Béatrice, par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite (ACOFEPE), en collaboration avec Internews dont le Ministre du numérique Cashmir Kolongele, a procédé au lancement de ces assises.

Au cours de cette célébration, la Présidente de l'ACOFEPE, Grâce Israella Kangundu, a éclairé ses consoeurs, sur l'importance de cette quatrième édition qui, selon elle, a offert l'opportunité aux différentes parties prenantes d'échanger tant sur le rôle de la femme professionnelle des médias que sur la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques ainsi que de s'attaquer à la violence basée sur le harcèlement en ligne, laquelle est facilitée par les TIC. Comme à l'accoutumée, la 4eédition de la foire des femmes des médias a bel et bien eu lieu.

A l'occasion, les femmes journalistes ont été suffisamment outillées sur la manière dont elles peuvent participer aux processus de résolution des conflits et maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale. De plus, c'était l'occasion de promouvoir non seulement la participation des femmes des médias dans la résolution des conflits, mais aussi au maintien de la cohésion sociale pendant la période électorale à travers les technologies de l'information et les médias sociaux. "Aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup plus préoccupé, c'est comment est-ce que la femme peut contribuer dans le processus électoral, mais avec l'apport du numérique, nous savons tout ce qui se passe avec le numérique actuellement il y a le côté positif et le côté négatif.

Il y a les harcèlements, il y a la violence numérique mais comment est-ce que cette femme peut faire face à la violence numérique en marge des élections qui se pointent déjà à l'horizon ?", s'est interrogée la Présidente de l'ACOFEPE, Grâce Israella Kangundu. Pour sa part, la journaliste Paulette Kimuntu, l'une des intervenantes à cette foire, a conscientisé ses consoeurs sur la gestion des réseaux sociaux afin de mettre fin à toute discrimination en ligne à l'égard des femmes : "Ça peut impacter sur le plan mental de quelqu'un.

Donc, il faut faire très attention si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, dites-le poliment d'une façon courtoise et non en insultant parce-que nous les femmes nous en subissons doublement, on insulte nos parties du corps et même nos parties intimes et ça fait très mal. La femme aujourd'hui, on est de self made Woman, on peut s'encadrer toute seule aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez même plus des facilités plus que nous même à l'époque, vous avez tout, donc vous pouvez vous encadrer vous-même. Tapez sur Google vous allez apprendre, posez des questions vous allez apprendre des techniques, tout ça, donc la femme peut aujourd'hui apprendre, donc moi je me dis, apprenez les femmes, apprenez, ne soyez pas paresseuses ", a-t-elle conscientisé.

Dans la foulée, le Ministre du numérique Cashmir Kolongele n'a pas manqué de placer un mot sur le numérique dont il a stipulé que plusieurs femmes qui oeuvrent dans le secteur des médias ne sont même pas au courant du code du numérique que la RDC dispose depuis peu. Et, il a de même épinglé le fait que des avancées énormes sont observées dans le secteur du numérique aujourd'hui en RDC notamment, la règlementation du contenu numérique dans les jours à venir. Des mesures plus draconiennes seront prises pour sanctionner le harcèlement en ligne.

"Son Excellence Monsieur le Président de la République vient de promulguer la première législation de domaine du numérique, à savoir le code numérique, ce texte est très important. Voilà pourquoi, j'en appelle à vous mesdames des médias, de vous imprégner davantage de ce texte, parce-que ce texte fixe non seulement le régime juridique des activités qui vous intéressent, mais aussi et surtout, ce texte a l'avantage de déterminer un certain nombre des comportements qui sont dorénavant considérés comme étant des comportements infractionnels et qui, loin de pouvoir réprimer la liberté, de pouvoir museler la liberté de la presse, bien au contraire, ces incriminations viennent protéger les acteurs concernés que vous êtes.

Le cyber harcèlement, combien des journalistes surtout des femmes ne sont pas aujourd'hui victimes de cyber harcèlement des personnes mal intentionnées et bien vous disposez dorénavant d'un outil juridique pour pouvoir poursuivre ces délinquants", a déclaré Cashmir Kolongele, avant par ailleurs de signifier l'importance des femmes des médias dans le processus électoral et le maintien de la cohésion nationale. Il sied de signaler qu'au cours de ces assises, les femmes journalistes de divers medias oeuvrant en RDC, ont ouvert des stands d'exposition, et ont eu l'opportunité d'interagir avec les visiteurs de la foire et leur parler de leurs rôles dans la sphère médiatique congolaise.

Ainsi, pour cette année, l'objectif était d'instituer une véritable plateforme d'échanges, de discussions et de partages portant sur le leadership féminin dans les médias, l'amélioration de la qualité des contenus médiatiques ainsi que la promotion des compétences des femmes évoluant dans l'espace médiatique congolais, ce, à travers les tables rondes organisées à cet effet.