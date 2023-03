Congo-Kinshasa: Expo London Design Biennale 2023 - Le MNRDC attendu pour exposer les patrimoines culturels matériels du Congo

Le Musée National de la République démocratique du Congo (MNRD) et la société des télécommunications Africell RDC, meilleur réseau à Kinshasa, ont signé un protocole d'accord pour accompagner la participation du pays à la prochaine édition de London Design Biennale 2023 en Angleterre.

La cérémonie officielle de la signature du protocole s'est déroulée le 21 mars 2023, dans l'enceinte du MNRDC, à Kinshasa. Une ambiance bon enfant a caractérisé cet événement qui confirme le soutien inlassable du réseau du peuple à la culture congolaise. Dans son adresse, Mme Bewa Anaiah, Secrétaire Générale de cette firme de téléphonie mobile en RDC, a signifié l'importance de ce partenariat entre sa firme télécom et le Musée national qui consiste à accompagner et à promouvoir la culture congolaise dans toute sa diversité.

"Il est important de signaler que c'est depuis 2021 qu'Africell et le Musée national de la RDC sont dans un partenariat pour la promotion des arts et culture du Congo. Au nom du Groupe Africell, je vous remercie d'être présents aujourd'hui dans ce magnifique cadre du Musée national, pour assister à la cérémonie officielle de la signature de la collaboration entre l'IMNC et le groupe Africell, pour la participation de la RDC à la London Design Biennale 2023. Je voudrais à cette occasion annoncer que la Fondation Africell Impact va sponsoriser le pavillon de la RDC à l'édition London Biennal design qui aura lieu du 1er au 25 juin 2023, à Somerset House dans le centre de Londres", a-t-elle déclaré.

Il faut noter que le pavillon inaugural de la RDC est le résultat d'un partenariat à long terme entre le MNRDC et Africell, l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays. "Africell veut aller au-delà du concept traditionnel de la responsabilité sociétale des entreprises. Notre travail pour amener le Musée national à Londres vise un impact réel sous la forme d'une meilleure compréhension internationale de la culture congolaise et d'une plus grande appréciation du statut du Congo en tant que leader créatif africain. Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat et sommes heureux de travailler avec le MNRDC et divers organismes gouvernementaux de la RDC pour promouvoir le pays auprès d'un public plus large", a souligné Ziad Dalloul, numéro Un d'Africell dans le monde.

Avec le soutien du ministère du numérique et de l'Ambassade de la RDC au Royaume-Uni, ce pavillon mettra en lumière le MNRDC, le plus important d'Afrique en la traduisant en réalité virtuelle électrisante accompagnée d'art, d'images et de contes. Donc, cette institution culturelle présentera le pavillon de la RDC comme une pièce maîtresse lors de ce grand festival mondial de l'innovation axée sur le design. Pour sa part, le Directeur du MNRDC a salué cette initiative et a exprimé sa gratitude à la société Africell pour le choix de l'Institut des musées nationaux du Congo (IMNC) qui est le dépositaire du patrimoine culturel matériel et immatériel de la RDC. JP Bokole soutient la signature de ce protocole d'accord entre son institution et le " Réseau du peuple " qui témoigne d'une coopération importante et élargie le périmètre de visibilité des actions de l'IMNC ainsi que de la culture congolaise.

"A travers notre collaboration, je suis convaincu que ce pavillon sera le plus parfait et le plus privilégié de cette biennale de Londres 2023. Car, elle révèlera l'image de la culture congolaise qui est une culture ouverte au monde", préconise-t-il. Retenons que la biennale du Design de Londres est une exposition internationale qui met en vedette l'innovation, la créativité et la recherche en matière de design. "The Global Game : Remapping collaborations " est le thème de l'édition 2023 qui offre à la RDC une plateforme pour communiquer directement avec un public mondial, afin de renforcer la compréhension de sa culture et sa réputation de leader africain de design et de l'innovation.