Afrique: DGDA - Jeanne Blandine Kawanda invite les femmes douanières au changement de mentalité

Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la DGDA, par l'entremise de la Directrice Générale, Mme Jeanne Blandine Kawanda, a organisé une conférence-débat ce 23 mars 2023 à Boboto, avec toutes les femmes douanières de cet établissement public.

Objectif, partager le thème choisi cette année pour ce mois de la femme et inviter les femmes et jeunes filles à l'éthique et au changement de mentalité. Dans son discours, la DG de la DGDA a appelé la femme à l'implication et à l'adaptation de nouvelles technologies, pour son autonomisation et pour plus de connaissance en tant qu'humain. Mais aussi, à la jeune fille d'étudier surtout pendant cette période de la gratuité que le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi a mis en oeuvre. "La digitalisation et la numérisation est un socle pour le développement.

Pour ce qui est de la DGDA, nous sommes déjà avancés, mais nous luttons à ce que toutes les femmes s'impliquent dans cette technologie. Et aujourd'hui, par rapport aux années passées, il n'y a plus d'excuse, la jeune fille, il y a la gratuité de l'enseignement au programme du Chef de l'Etat qui est déjà concrétisée. Donc, les mamans et les jeunes filles doivent se plonger là-dedans puisque le monde de demain sera un monde digitalisé donc, il est vraiment plus qu'opportun que ceux qui sont encore en retard dans ce domaine-là puissent se remettre à niveau", a déclaré Jeanne Blandine Kawanda.

La particularité de cette 10eme Edition était celle de prêcher aux femmes douanières le changement de mentalité, de laisser tomber toute chose qui est contraire à l'éthique et déontologie du travail, dit-elle. " Par apport à la dixième Edition, vous avez vu que nous évoluons, nous insistons sur le changement de mentalité, sur la lutte contre les Antivaleurs, nous avons monté même une pièce de théâtre que les femmes douanières viennent de présenter. Cela montre à suffisante qu'elles sont engagées dans le changement", a-t-elle conclu.