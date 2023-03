Congo-Kinshasa: Justice et Garde des Sceaux , Rose Mutombo - Agents et cadres très satisfaits de sa reconduction

Le personnel du Secrétariat général et les membres du cabinet de la Ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo, sont très satisfaits de son maintien dans le Gouvernement Sama Lukonde 2.

Pour ce faire, ils l'ont accueilli avec des rameaux et branches en mains, le 24 mars 2023 à son arrivée au Palais de Justice de Kinshasa-Gombe. Ils ont tous manifesté leur gratitude au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir renouvelé sa confiance en Rose Mutombo qui a prouvé, sans ambages, ses compétences dans la première équipe du Premier Ministre Sama Lukonde. C'est dire que cette Grande Dame, juriste de son Etat, est restée focus dans la vision du Chef de l'Etat, celle de redorer l'image de la justice congolaise.

Aussi, Rose Mutombo a été remerciée par son personnel pour l'augmentation de la prime des membres de l'administration du secrétariat général à la Justice. "Merci pour cet accueil chaleureux puisque je le mérite. Je veux vous dire une chose, il y a ceux qui ont quitté le gouvernement et d'autres qui ont été reconduits. Des évaluations ont été faites pour chaque membre du gouvernement. Bien sûr que nous avons été évalués, de notre côté nous allons aussi faire des évaluations. Vous avez intérêt à me donner les résultats que j'attends de vous. Si quelqu'un ne me donne pas ces résultats, nous allons nous séparer en dernière minute. J'ai besoin d'atterrir avec vous en 2024. J'ai besoin d'avoir les résultats.

Comme j'ai mérité la confiance du chef de l'Etat et du Premier ministre, cette confiance je l'aurais au travail que je veux apporter au gouvernement ". C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux Rose Mutombo qui tient mordicus à faire davantage son travail dans la droite ligne de donner le meilleur à son ministère. De son côté, le rapporteur de la délégation syndicale, Edmond Mayundo Kimuni, a déclaré qu'ils ne cesseront pas de reconnaître les bienfaits de Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice. "Si nous devons parler seulement de la prison, aujourd'hui avec Rose Mutombo, les gens mangent à leur faim, matin, midi et soir. Dans notre administration, la prime était modique.

A la date d'aujourd'hui et grâce au dynamisme de Mme Rose Mutombo, on voit un fonctionnaire du ministère de la justice qui rentre de la banque avec un sachet " viva ". Quand on nous pose la question ce qu'on n'y trouve dedans, il dit que c'est sa prime. D'où vient cette prime, c'est grâce à Son Excellence Rose Mutombo. Voilà pourquoi nous exprimons notre joie. Excellence Mme Rose Mutombo, toutes les fois que notre document de l'administration arrive à votre bureau, vous le signez sans difficulté. Nous prions pour que Dieu vous accompagne afin d'impacter votre passage au ministère de la Justice, en améliorant encore les conditions de vie des fonctionnaires ", a fait savoir Edmond Mayundo. Et d'ajouter que "Nous demandons à la Garde des Sceaux de nous aider à avoir des bus pour le transport du Personnel. Nous glorifions Dieu que vous soyez reconduite au ministère de la Justice pour que vous puissiez continuer le travail que vous avez commencé".

Aux fonctionnaires, le président de l'Intersyndicale leur demande de bien travailler et de donner de la valeur à leur travail et de respecter le principe de 8 heures de travail et non 8 heures au travail. C'est à partir du travail qu'ils seront rémunérés. " A partir de maintenant, mettons-nous au travail", a-t-il conclu.