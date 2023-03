Congo-Kinshasa: Kindu - L'ASBL DAD appelle les femmes leaders d'Alunguli à briser la peur

La Dynamique d'Alunguli pour le développement (DAD) a appelé le week end dernier les femmes de la commune d'Alunguli à Kindu, dans la province du Maniema, à briser la peur pour mériter les mêmes avantages que les hommes. Elle leur a lancé cet appel lors d'une journée de réflexion avec les femmes leaders locales, dans le cadre des activités liées au mois de la femme.

La coordinatrice de la Dynamique d'Alunguli pour le développement, Valencia Bigembe, précise que cette journée était une occasion pour elles, de réfléchir sur comment faire pour développer et promouvoir ces femmes:

" Étant une ASBL qui vise la promotion du genre et vu le (niveau) de représentativité de la femme, qui vaut à 5% dans les instances décisionnelles, et la marginalisation de cette dernière à tout le niveau, la DAD a jugé bon de chercher un cadre d'échange avec les femmes leaders de cette entité afin de réfléchir sur cette question et proposer des pistes des solutions pouvant permettre à la femme et la jeune fille de la commune d'Alunguli de se développer pour leur auto prise en charge dans tous les domaines".

Valencia Bigembe se dit par ailleurs convaincue que ces assises contribueront à l'éveil des consciences de la femme d'Alunguli, longtemps marginalisée.

L'association sans but lucratif DAD a été créée en vue d'offrir un lieu d'échange, de collaboration et de promotion des filles et fils de cette municipalité, " longtemps oubliés par les autorités provinciales ainsi que l'amélioration de conditions ", a poursuivi Valencia Bigembe.