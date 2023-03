Ile Maurice: Cryptomonnaie - Des personnalités font la promo d'arnaques malgré elles

"Du moment que vous voyez une personnalité en train de promouvoir des investissements sur la crypto à Maurice, méfiez-vous en !" Les arnaques via la cryptomonnaie sont de plus en plus répandues. Le but est de détourner de l'argent en faisant croire que la crypto monnaie peut rapporter gros. Bien que des plateformes virtuelles affichent les sommes en Bitcoins, Ethereum ou autres, il s'agit d'un affichage virtuel fictif. La victime ne retrouvera pas son argent car il suffira à l'arnaqueur de fermer son site web ou sa plateforme d'échange.

Vous avez déjà vu des personnalités politiques, des acteurs économiques et des célébrités, qui vantent les mérites d'un fonds d'investissement dans la cryptomonnaie ou du bitcoin pour un retour sur investissement lucratif ? Ces types d'annonces sur les réseaux sociaux sont, dans 90 % des cas, des arnaques communément appelées Crypto-scams.

À Maurice, Pravind Jugnauth, Roshi Bhadain, le président de la Republique, Pritvirajsing Roopun, Joe Lesjongard et Arnaud Lagesse, ont été associés à des fonds d'investissement vantant les mérites de la cryptomonnaie. À un moment, des pages Facebook disaient aussi que l'express avait publié une interview de l'un d'eux.

D'ailleurs Arnaud Lagesse, Chief Executive Officer (CEO) du groupe IBL, a dénoncé une campagne de promotion pour la cryptomonnaie à travers une fausse interview de lui. Il compte porter plainte à la police. En effet, depuis plusieurs jours, des pages Facebook font croire que le CEO du groupe IBL vante les mérites de la cryptomonnaie. C'est ce qu'on appelle la partie hameçonnage (phishing). C'est un moyen d'attirer les internautes, qui vont croire à la légitimité de ce fonds d'investissement en raison du fait qu'une personnalité publique y a déjà investi. Sauf que cette légitimité est fausse.

Nous avons sollicité la société Wakanda Tech 4.0, qui est engagée dans la Blockchain, le Metavers et aussi les Digital Assets. Son CEO, Benito Elisa, parle de Red Flag lorsque des publicités de ce type sont présentées. "Une personnalité, c'est quelqu'un qui est connu publiquement, qui est populaire et beaucoup de gens ont un certain respect et de l'admiration pour lui. Les arnaques existent depuis la nuit des temps. Il y a eu beaucoup d'arnaques liées d'une façon ou d'une autre aux cryptos. Comme toute innovation, cela attire la curiosité des gens, cela attire l'attention. Il y a beaucoup de gens bien intentionnés et de personnes mal intentionnées. Ces dernières surfent sur la vague de la crypto pour arnaquer le public. Oui, il est possible que des personnes mal intentionnées utilisent les noms, photos ou vidéos de personnalités pour promouvoir des arnaques, qui sont liées à la crypto. Mais cela ne veut pas dire que la crypto en elle-même est une arnaque. Il faut bien se renseigner avant d'investir dans quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas ! L'éducation est la clé ! Beaucoup d'arnaques sont liées à des personnalités, alors, du moment que vous voyez une personnalité en train de promouvoir des investissements sur la crypto à Maurice, méfiez-vous en !", a souligné notre interlocuteur.

Ces arnaques utilisent plusieurs pages Facebook et vont cibler les internautes à travers des publicités intempestives. Ce modus operandi a déjà fonctionné à l'étranger et a fait des victimes. Comme le nom de Kim Kadarshian, qui a été associé à ce type d'arnaque, par exemple. Parfois, on demande de transférer de l'argent sur une plateforme d'échange pour convertir l'argent en Ethereum, en Bitcoins, en Tokens, etc. On promet jusqu'à 400 % de retour sur l'investissement. Il y a aussi ceux qui vont devoir créer un portefeuille crypto pour convertir l'argent en cryptomonnaie et l'envoyer à une adresse de l'investisseur. Dans certains cas, des pirates demandent de leur remettre les identifiants de vos comptes bancaires pour les subtiliser.

Les arnaques via la cryptomonnaie sont de plus en plus répandues car le but est de détourner de l'argent en faisant croire que la cryptomonnaie peut rapporter gros. Bien que des plateformes virtuelles affichent les sommes en Bitcoins, Ethereum ou autres commodités crypto, il s'agit d'un affichage virtuel fictif. Et la victime ne retrouvera pas la couleur de son argent car il suffira à l'arnaqueur de fermer son site web ou sa plateforme d'échange en un rien de temps.

Et la loi dans tout cela ?

La cryptomonnaie n'est pas encore une monnaie d'échange à Maurice. Mais les autorités ne peuvent contrôler les faits et gestes des investisseurs. Même si la Banque de Maurice se penche sur la "Digital Currency" comme moyen de paiement à l'avenir. Tout investisseur potentiel doit au préalable obtenir une licence de la Financial Services Commission (FSC) et de la Bank of Mauritius (BoM) avant d'injecter son argent et faire du business dans le domaine. Toutefois, ces deux instances mettent en garde le public quand elles apprennent que les Mauriciens en sont victimes ou qu'ils investissent dans la crypto sans le savoir. Des plateformes sont interdites par les banques, par exemple. Mais de nombreux investisseurs trouvent un moyen de transférer leurs gains dans un portefeuille où il est possible d'extraire des fonds via Paypal ou sur sa carte de crédit, par exemple. Mais ce sont très peu de Mauriciens qui en sortent gagnants.

Le cas Crypto King

Crypto King est un jeune mauricien qui n'hésite pas à étaler sa richesse et ses liasses de billets pour se vanter d'avoir gagné gros grâce à la crypto monnaie sur les réseaux sociaux. Ce que Crypto King fait, comme le font d'autres cabinets de conseils également, c'est offrir des formations gratuites ou payantes pour débuter un investissement de base. Crypto King, en revanche, souligne qu'il fait son argent sur les sessions de formation axées sur la crypto monnaie uniquement. Toutefois, de nombreuses personnes sont attirées par ces opportunités, qui leur promettent des recettes faramineuses. La plupart des investisseurs perdent leur argent car pour apprendre les rudiments et investir dans le Forex (devises étrangères) et la crypto monnaie, il faut plus d'un cours et avoir aussi le flair. Comme les commodités de la crypto et les plateformes s'effondrent vu qu'il n'y a pas de réglementation commune à ce sujet, Crypto King et d'autres acteurs vont gagner gros en tant que formateurs mais aussi comme investisseurs dans la cryptomonnaie. La BoM a déjà émis un "Investor alert" contre ce jeune homme, qui est un acteur majeur sur le réseau social TikTok à Maurice. Ce dernier a maintes fois clamé son innocence et dénoncé la mauvaise utilisation de son téléphone. Les leçons particulières en crypto avoisinent Rs 1 500 par session. Il existe aussi des cabinets de conseils qui utilisent TikTok pour faire des vidéos éducatives et aussi pour attirer des apprentis investisseurs. Comme quoi, la bulle crypto continue à faire des émules ici.