Ile Maurice: Rajen Seetohul - 'C'est scandaleux qu'une maison de Rs 25 000 le m² soit à Rs 40 000 le m²'

Rajen Seetohul, vous avez occupé le poste de "Managing Director" (MD) de la Mauritius Housing Corporation (MHC) pendant une dizaine d'années.

Lors de la célébration du 87e anniversaire du Parti travailliste (PTr), le 26 février, vous avez été appelé à parler de la politique du logement de votre parti. Tout d'abord, quelle est votre opinion sur la construction de 8 000 maisons par le gouvernement qui crée tant de polémique ?

Effectivement, j'aurais bien souhaité réagir sur ce que je considère comme un des plus grands scandales de ce gouvernement. Le ministre du Logement a vendu un rêve aux Mauriciens et on constate aujourd'hui que sa politique du logement est un échec lamentable. D'abord, le ministre avait parlé de la construction de 12 000 maisons dans le Budget de 2020-2021 et il était question que les premières maisons soient construites après deux ans. Trois ans après, les premières constructions n'ont même pas débuté. Maintenant, j'apprends que tous les appels d'offres lancés ont été annulés. La population tout comme moi voulons savoir ce qu'a dépensé le gouvernement sur ces appels d'offres. Mes informations révèlent qu'au moins Rs 500 millions ont été jetées à l'eau. Le gouvernement est venu avec un Special PurposeVehicle (SPV) juste pour ne pas rendre public le coût de ce projet.

Mais vous êtes d'accord que, selon les appels d'offres rejetés, une maison allait coûter jusqu'à Rs 6 millions. Donc, le gouvernement n'aurait pu vendre une maison à un prix de Rs 4 millions si on tient compte qu'il allait avoir des subventions ?

Alors, à qui la faute ? Heureusement qu'il y a eu la Private Notice Question (PNQ) de Xavier-Luc Duval et les Mauriciens ont appris comment le ministre du Logement est en train de leurrer la population. Mais je pose également des questions sur le coût...

Cependant, selon la New Social Living Development Ltd (NSLD), le coût d'une maison reviendra à Rs 2,8 millions. N'est-ce pas raisonnable selon vous ?

Je suis dans le domaine de la construction. Aujourd'hui, le coût d'une maison par mètre carré revient à Rs 25 000. Or que voyons-nous ? Le prix est de Rs 40 000 par mètre carré. Soit près de 60 % plus élevé que le prix pratiqué. Donc, cela ouvre la voie à des spéculations. Voilà ce qui arrive quand on a des discussions avec des contractuels sans passer par des appels d'offres. Et avec le SPV, la population ne peut poser de questions, bien que l'argent des contribuables soit concerné.

Une maison à Rs 2,8 millions avec des subventions d'environ Rs 1,9 million, n'est-ce pas un prix correct ? D'autant que cela comprend le terrain.

Mais attention. Il faut que le gouvernement nous donne d'abord le coût des terrains achetés, même si on sait qu'une partie d'entre eux sont des terrains de l'État. Ensuite, Rs 2,8 millions, ce n'est que le coût de la maison. Quid des infrastructures ? Apparemment, la Central Water Authority et le Central Electricty Board ont été invités à effectuer les travaux volontairement. La NSLD a le devoir de clarifier tout cela. Et on souhaite qu'on ait des réponses à toutes ces questions ?

Vous avez fait partie d'un gouvernement qui, pendant une dizaine d'années, n'a construit que quelque 2 000 maisons. N'est-ce pas également un échec de la part du gouvernement du PTr ?

Il faut expliquer le contexte. Le Premier ministre d'alors, Navin Ramgoolam, a passé beaucoup de temps à discuter avec l'industrie sucrière pour l'obtention de 2 000 arpents de terrain. Cela a pris beaucoup de temps. Quand on a commencé à discuter des projets de logement sur une grande échelle, il y a eu les élections. Je vous rappelle que le gouvernement du Mouvement socialiste militant (MSM) est là depuis bientôt neuf ans et qu'il n'y a rien de concret dans le domaine de la construction de maisons sociales jusqu'ici.

Que propose le PTr s'il revient au pouvoir ?

Nous avions préconisé une mesure pour réduire le dépôt de Rs 300 000 pour l'obtention d'une maison. C'est trop cher. C'est la National Housing Development Company, qui a fait ses preuves, qui devrait construire les maisons. Je me demande aussi pourquoi on parle de Design and Build par les contractuels, car les maisons qui seront construites seront du style de la NHDC. Donc, il ne devrait pas y avoir l'inclusion du coût de Design and Build. Avec l'élimination de la NSDL, cela aurait réduit le coût des maisons...

Il y a aussi la classe moyenne qui souffre beaucoup du problème de logement...

Effectivement, j'allais venir à ce problème. Ces personnes qui se lancent dans la construction d'une résidence sont doublement affectées. D'abord, avec le coût de construction et, ensuite, avec les intérêts des prêts bancaires qui ne cessent d'augmenter avec les hausses successives du Key Rate. Je crains que beaucoup de maisons soient saisies dans les mois et années à venir par faute de remboursement des prêts. Un gouvernement responsable a le devoir de trouver des solutions pour cette catégorie de personnes et, il faut souligner, elles sont en grande majorité de jeunes couples qui font d'énormes sacrifices pour obtenir un toit. Ils ont contracté des emprunts de millions de roupies et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation pénible.