Ile Maurice: Benito Elisa - 'Il faut être prudent car on est toujours au début de l'adoption de la cryptomonnaie à Maurice'

interview

Nous voyons de plus en plus d'arnaques à la cryptomonnaie, qui est promue par des personnalités à leur insu. Comment décrirez-vous ce type d'arnaques ?

Beaucoup d'arnaques sont liées à des personnalités, alors, du moment que vous voyez une personnalité en train de promouvoir des investissements sur la crypto à Maurice, méfiez-vous en. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de la crypto : un Red Flag !

Comment reconnaître de telles arnaques ?

Il faut reconnaître que les arnaqueurs présentent de plus en plus d'arnaques sophistiquées. Alors, soyez sur vos gardes ! Pour aider le public à reconnaître les arnaques, il faut établir des principes, qui vont aider à analyser une opportunité d'investissement et ensuite se poser les questions suivantes : est-ce que l'investissement en question est régulé par les autorités à Maurice, comme la Financial Services Commission (FSC) ? Est-ce que la compagnie qui offre l'opportunité d'investissement, est détentrice d'une licence d'un régulateur ? Quels sont les risques associés à l'investissement ? Est-ce que votre capital est garanti ? Peut-on perdre le montant total de son investissement ? Si on vous promet des intérêts ou des profits très élevés, comparez-les aux intérêts offerts sur les investissements sécurisés. Soyez prudent. Si on vous met la pression pour investir, faites attention ! Si on vous encourage à emmener d'autres investisseurs et on vous promet des commissions dans un schéma de vente multiniveau... faites attention. Si on vous demande de donner vos codes ou mots de passe personnels ou liés à vos comptes ou cartes bancaires, éloignez-vous de ces gens-là immédiatement.

Comment savoir où investir dans la cryptomonnaie ?

La première étape, c'est l'éducation à la cryptomonnaie. Il faut savoir c'est quoi la cryptomonnaie, comment ça marche, quelle technologie elle utilise, son histoire, comprendre l'écosystème, le rôle des différents acteurs de l'industrie et comment analyser les coins ou Tokens, comprendre le mécanisme. Si vous ne comprenez pas tout cela, allez prendre conseil avec des conseillers qualifiés en investissement ou des personnes expertes dans le domaine. Attention, d'après les lois en vigueur, seules les personnes accréditées par la FSC ont le droit de donner des conseils financiers. N'hésitez pas à contacter les régulateurs pour n'importe quel renseignement avant d'investir dans les cryptomonnaies. Mais attention, il est toujours possible pour quelqu'un d'investir dans les cryptomonnaies sur des plateformes internationales d'échanges en ligne.

On voit aussi qu'il y a des "Initial Coin Offerings" (ICO), qui font appel à des investisseurs. Comment savoir si ce sont des investissements légitimes ou pas ?

Tous les jours, il y a de nouveaux projets qui cherchent des investissements au niveau international. À un moment, il y avait très peu de lois, qui réglementaient les ICO. Les arnaqueurs en ont bien profité pour soutirer de l'argent au public. Mais par la suite, il y a eu des discussions très avancées sur les cryptos au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et par la suite, on a eu des recommandations de la Financial Action Task Force sur la façon de traiter les cryptos. Il faut adopter les mêmes principes, faire des vérifications en ligne en général, consulter le site de la FSC pour vérifier si un opérateur est bien et bel détenteur d'une licence ou pas.

Pourtant de nombreuses personnes se font arnaquer malgré tout ?

Il faut être prudent car on est toujours au début de l'adoption de la cryptomonnaie à Maurice. C'est un fait que pas mal de gens ont perdu beaucoup d'argent avec les arnaques, qui sont liées à la cryptomonnaie par naïveté ou par manque d'éducation sur le sujet. Très peu sont venus de l'avant pour dénoncer ces arnaques par peur. Mais moi, j'encourage toutes les victimes à porter plainte auprès des autorités pour dénoncer les arnaqueurs et ainsi prévenir les autres des risques de fraudes. Je suis ravi de voir que les autorités s'activent pour comprendre ce type d'arnaques et pour faire des investigations poussées, d'autant plus que tout est sauvegardé sur la Blockchain. Et il y a des logiciels sophistiqués pour retracer les fonds perdus. Il faut qu'il y ait une collaboration entre les différentes autorités d'investigation et celles légales de Maurice et des pays du monde entier pour pouvoir mettre la main sur les arnaqueurs et les fonds perdus au plus vite.

On parle aujourd'hui d'actifs numériques. Est-ce qu'investir dans des "Non Fungible Tokens", "Smart Contracts" ou dans les plateformes légitimes est sûr ?

Investir dans les actifs numériques est une réalité et c'est possible. Oui, il faut les acheter sur les plateformes légitimes et légales. Mais attention, les risques d'être hacked sont toujours présents. Alors, qui dit innovation, nouveaux produits sur les technologies émergentes dit aussi faire attention aux cyber-risques ! Faites vos recherches ou parlez aux experts ou encore participez à des formations liées aux actifs numériques pour savoir comment garder vos avoirs en toute sécurité. Il y a plusieurs façons de garder vos actifs numériques en ligne ou hors ligne, à travers un Wallet décentralisé, sur les échanges centralisés, à travers des Digital Assets Custodians, des Wallets offline et autres.

Vous faites régulièrement des formations pour vanter les avantages des "Virtual Assets". Pensez-vous que les arnaques à la crypto monnaie ont mis à mal la technologie comme la Blockchain, entre autres ?

J'organise effectivement pas mal de formations sur les Virtual Assets pour partager ma connaissance sur le sujet et pour expliquer comment cela marche. J'utilise un langage facile à comprendre pour les débutants et je m'adapte à l'audience. Or, les arnaques ont pas mal d'investissements dans les cryptomonnaies en général et la technologie Blockchain aussi. Mais plusieurs personnes commencent à comprendre les cryptomonnaies et la technologie de Blockchain grâce à des cours en ligne, des formations organisées à Maurice, des contenus sur le Net, etc. Je reste très enthousiaste par rapport au secteur de la Blockchain et de la crypto monnaie. Ce ne sont pas des arnaques qui vont arrêter cette révolution et surtout l'adoption des cryptomonnaies. Il nous faut plus de réglementations sur les investissements dans les cryptomonnaies et plus de campagnes d'éducation au niveau national.