Cameroun: Un pasteur âgé de 89 ans épouse une femme de 42 ans

Après la mort tragique de sa première épouse, le révérend-pasteur Philémon Effaden alias Habakuk âgé de 89 ans a convolé en seconde noce avec sa petite rose,le samedi 23 mars 2023. Un mariage d'amour et non d'intérêt matériel martelle sa moitié, laquelle avait reçu son baptême d'enfant à l'église à l'âge de 1 an des mains de celui qui est devenu aujourd'hui son époux.

La localité de Mefoup par Ebolowa a été témoin d'un grand événement heureux samedi dernier. Après seize mois de fiançailles, deux amoureux se sont dit oui, pour le meilleur et pour le pire devant monsieur le maire sous les applaudissements des membres des deux familles et des invités. Malgré ses 89 ans bien sonnés, le révérend pasteur Philémon Effaden n'a rien perdu de son élégance légendaire et de son verbe qui ont fait fondre le coeur de sa jeune petite rose. Il faut rappeler que l'homme est un ancien directeur de l'école primaire de Londji à Kribi et pasteur de l'église presbytèrienne camerounaise (EPC) ayant officié dans plusieurs paroisses parmi lesquelles Manoah à Douala, Zingui à Ebolowa et bien d'autres.

Après le passage du couple devant l'officier d'état civil et devant Dieu pour la bénédiction nuptiale, le gigantesque gâteau de mariage a été partagé dans une ambiance festive jusqu'au petit matin du dimanche. A l'issue de la cérémonie, le couple d'amoureux a reçu les félicitations du révérend pasteur Lucien Azombo Oyono, du révérend pasteur Dr Ebane Ango Samuel et du révérend pasteur Félicien Nzie qui a rappelé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul pour le respect de la tradition évangélique tandis que Lydie Virginie Akamba a adressé aux élus des voeux pour un heureux mariage et beaucoup d'enfants.