Cote d'Ivoire: Sécurité et intérieur- Le ministère s'offre un nouveau siège

Le nouveau siège du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, un bâtiment ultramoderne R+5 d’un coût de 19,689 milliards de Fcfa bâti sur 7035 m² pour 127 bureaux, a été inauguré, le lundi 27 mars 2023 à Abidjan-Plateau, par le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné. A constaté Allafrica.com.

Pour le Vice-Président, « ce bel édifice est un hommage du Chef de l’État envers ceux qui organisent la surveillance du territoire et veillent sur la sécurité des populations au quotidien ».

« Les nouveaux locaux du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité sont modernes, accueillants et fonctionnels grâce au génie de leur constructeur. Ce nouvel environnement permettra d’offrir d’excellentes conditions de travail, non seulement au personnel du ministère de l’Intérieur et de la sécurité, mais aussi d’améliorer l’offre de service public. Avec les moyens dont ils disposent désormais dans un cadre de travail flambant neuf adapté et propice à la réception, je suis convaincu que leur motivation et leur efficacité s’en trouveront renforcées », a fait savoir le Vice-Président.

Il a précisé que ce projet réussi et achevé s’inscrit dans la vision du Président de la République de doter l’administration publique d’infrastructures modernes et fonctionnelles, avant de saluer le dévouement et le courage des forces de l’ordre qui accomplissent souvent leur mission dans des conditions difficiles, sans manquer de les encourager à consolider les acquis et à amplifier davantage les résultats de leurs actions.

« Véritable joyau architectural, ce magnifique édifice avec sa vue panoramique est l’un des plus beaux et des plus modernes des ministères de l’Intérieur de la sous-région », s’est félicité le ministre Vagondo Diomandé. Vagondo Diomandé est revenu sur l’inauguration en décembre 2022 du nouveau siège de l’Office national de la Protection civile (Onpc) qui a coûté à l’État ivoirien 2 milliards de Fcfa.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a, quant à lui, dit que le vaste programme de réhabilitation et de construction entrepris par le gouvernement depuis 2015 a permis la réhabilitation des Tours A et B, l’acquisition de la Tour NSIA de 17 étages, la réhabilitation en cours de la Tour C et de l’ex-Sébroko, la construction en cours de la Tour F dont l’achèvement est prévu pour 2025.