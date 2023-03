Soudan: Extension de l'état d'urgence à l'Ouest Kordofan pour trois mois

Al-Foula — Le Wali (gouverneur) de l'Ouest Kordofan l, Muttasim Abdul-Salam Awad, a annoncé la prolongation de l'état d'urgence, qui a été déclaré le mois dernier pour plus de trois mois.

Il a dit, lorsqu'il a présidé une réunion du gouvernement de l'État dans la ville Al-Foula lundi, que les conditions de sécurité que l'État voit nécessitaient le renouvellement de l'état d'urgence dans l'État.

Le Wali a souligné que les tâches de son gouvernement sont basées sur une bonne gestion, la réalisation de la sécurité et de la stabilité et la fourniture d'une vie décente aux citoyens, de services et de développement dans tous les domaines.

Le gouverneur a affirmé qu'il s'entretiendra avec les responsables de tous les ministères pour s'informer des projets prévus, des obstacles rencontrant la performance, la position de la mise en oeuvre et de financement, soulignant que les structures des ministères seront revues et améliorées afin de contribuer à un développement équilibré de l'État.

Il a ordonné aux directeurs exécutifs et aux chefs des comités de sécurité locaux de se concentrer sur la sécurité et de réactiver l'urgence de manière décisive et d'appliquer la loi contre tous ceux qui perturbent la paix et la sécurité des citoyens.

Il a également ordonné aux directeurs exécutifs d'être présents dans leurs localités et de ne les quitter qu'avec l'approbation du Secrétariat Général du gouvernement de l'État, et de soumettre des rapports détaillés sur la performance des localités.