Soudan: Al-Burhan préside la réunion des parties signataires de l'accord-cadre

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a présidé Dimanche soir la réunion des parties signataires de l'accord-cadre en présence du Premier Vice-Président du CST Général Mohamed Hamdan Daglo, du membre du CST Al-Taher Hajar et des représentants des forces politiques et professionnelles et des mouvements de lutte armée signataires de l'accord-cadre et du facilitateur du processus politique, le mécanisme trilatéral, qui se compose de l'UNITAMS, de l'UA et de l'IGAD.

Le projet d'accord final a été remis au cours de la réunion aux parties au processus politique et la réunion a également examiné les efforts du comité chargé de contacter les signataires et les non-signataires de l'accord-cadre.

Le porte-parole du processus politique, ingénieur Khalid Omar, a déclaré à la presse que la réunion a officiellement remis le projet initial de l'accord final, qui se compose de six parties, y compris l'accord politique final fondé sur l'accord-cadre, ainsi que certains détails relatifs aux structures de l'autorité civile de transition, et cinq autres parties qui sont des protocoles sur les cinq questions qu'il a été convenu de discuter de manière plus large, ajoutant que la discussion s'est achevée sur quatre d'entre elles à travers un certain nombre d'ateliers et de conférences qui ont débuté le 9 Janvier et se poursuivent encore aujourd'hui.

Le porte-parole du processus politique a indiqué que le comité de rédaction s'est appuyé, pour rédiger l'accord final, sur la compilation des résultats des ateliers et des conférences sur les quatre questions et sur leur conversion du langage des recommandations en un accord politique.

Quant à la question de la réforme de sécurité et militaire, Ingénieur Omar a expliqué qu'il existe un papier convenu concernant la cinquième question, qui est le papier des principes et des fondements, tel qu'il a été approuvé en tant que projet initial, à condition que ce papier soit complété sur la base des résultats de l'atelier qui a commencé dimanche matin.

Il a ajouté que les parties ont convenu de compléter le projet d'accord final le 29 Mars, afin de remplir le calendrier convenu pour la signature finale de l'accord.

En ce qui concerne les efforts pour contacter les parties non signataires, il a expliqué qu'il existe un comité de contact qui a été formé lors de la réunion précédente, et qui s'est assis avec ces parties, indiquant qu'il y a de gros efforts pour traiter certains questions qui les ont empêchés de faire partie de l'accord final.

L'ingénieur Omar a souligné que le comité continuerait ses efforts avec les parties non signataires en les rencontrant lundi et en les remettant le projet d'accord final pour faire leurs observations à ce sujet.