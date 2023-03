Algérie: Plusieurs théâtres algériens ouvrent leurs portes durant le mois de Ramadhan

ALGER — Le 4e Art était revenu progressivement, depuis quelques années, au-devant de la scène culturelle pendant le mois de Ramadhan, cette année plusieurs théâtres algériens ouvrent leurs portes durant le mois sacré et proposent un riche programme de spectacles.

Dans les ville d'Alger, Oran, Constantine, Annaba, et Biskra les théâtres ont fait le choix d'ouvrir leurs programmation Ramadhan ce lundi 27 mars, coïncidant avec la Journée internationale de Théâtre.

Sur les planches du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, c'est la représentation "El Halqa", une production du Théâtre régional d'Oran célébrant l'oeuvre du célèbre dramaturge et comédien Abdelkader Alloula, assassiné par la violence terroriste le 14 mars 1994, qui ouvrira le programme et marquera la célébration de cette journée.

La bâtisse du Square Port-Said, devra abriter les spectacles, "Le serment des amis" du Théâtre régional de Annaba, "Des amis de l'espace" de l'Association Mahfoud-Touahri pour les Arts dramatiques de Miliana, "El Azeb" du TRO, "Leflouka" de l'association "Le cri du théâtre" de Skikda, ainsi que les monologues, "Teyoucha" et "Kadra âla ch'qaha" de Nesrine Belhadj, en plus de "Saâ dahk" de Zoubir Belhor et "Tafaddali ya anissa" de Lamri Kaouane.

Côté soirées musicales, le public algérois sera au rendez-vous avec une pléiade d'artistes de renoms dans les genres, andalous, chaabi, et variétés algériennes, à l'instar de Chaou Abdelkader, Hassiba Amrouche, Lila Borsali, Abbas Righi, Manal Gherbi et une comédie musicale conduite par l'association "Ahl El Fen".

Au théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran, le public aura rendez-vous avec le production "Avant la lumière", un autre hommage à l'homme de théâtre assassiné qui lui sera rendu par des étudiants de la troupe du "Théâtre Nouveau d'Oran" (TNO).

Le TRO propose une dizaine de pièces dont "El Aâzeb", "Les coulisses", "Fel' Hit", ou encore "El Haress" en plus de soirées dédiée à l'humour et à la musique.

Pour sa part le théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani de Constantine, a choisi de célébrer la Journée internationale du Théâtre avec "Qouloub" (Coeurs), un spectacle monté par les élèves de l'école de cet établissement, et mis en scène par Abdenour Yessad sur les extraits de quatre grandes oeuvres universelles.

Ce théâtre propose une dizaine de représentation de pièces comme "Allô" de Tounes Ait Ali, ainsi qu'une programmation musicale particulièrement orientée vers le malouf avec des maîtres comme Salim et Adlane Fergani et Abbas Righi en plus de quelques dates réservées aux troupes aïssaoua.

Le Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi de Annaba célèbre lui aussi cette journée avec un spectacle de rue et la pièce "Fordja Show" de Toufik Mezghache. Cet établissement prévoit d'abriter, pendant le mois sacré, le Festival national de la chanson citadine ainsi que quelques représentations de théâtre.

Du côté de Biskra, le Théâtre régional Chebah-Mekki annonce également des spectacles comme "Leflouka", mis en scène par Ahmed El Aggoun, sur un texte de Sifeddine Bouha, ou encore "Saha l'Artiste", écrit et mis en scène par Omar Fetmouche.