Algérie: Promotion de Tamazight - Programme annuel de soutien aux associations et aux chercheurs

ALGER — Le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA) a annoncé lundi le lancement de son programme 2023 d'accompagnement et de soutien aux associations agréées et aux chercheurs universitaires en vue de contribuer à la promotion et au développement de la langue amazighe.

Ce programme vise à "soutenir les projets culturels proposés par les associations nationales, de wilaya et locales tendant à contribuer à la valorisation et à la préservation du patrimoine culturel amazigh matériel et immatériel", précise le HCA.

Ce soutien, poursuit la même source, concerne les associations désirant "organiser des activités culturelles pour mettre en exergue la dimension amazighe ou encore organiser des ateliers de formation pour les différents arts à caractère amazigh".

A cet effet, le HCA a appelé les associations désirant bénéficier du soutien financier à visiter le site web: https://hcamazighite.dz/ar/page/travailler-avec-nous en vue de télécharger un formulaire fixant les documents nécessaires pour la constitution d'un dossier complet à déposer avant le 20 juillet 2023.

Quant au deuxième axe de son programme annuel, le HCA appelle les chercheurs spécialisés à réaliser des projets de recherche en matière d'adaptation linguistique en vue de développer la langue amazighe avec toutes ses variantes linguistiques au cours de cette année.

Pour le choix des projets d'études, la direction de l'éducation et de la recherche a mis en place un cadre d'évaluation supervisé par un jury qui prend en considération les projets de recherche dédiés à deux domaines résumant les champs d'intérêt du HCA.

Le premier domaine est lié aux "études lexicologiques, les dictionnaires généralistes et spécialisés, des recherches sur les variantes du Tamazight utilisées à l'échelle nationale".

Pour ce qui est du second domaine, il concerne les travaux scolaires et parascolaires sur l'analyse critique des manuels parascolaires édités et publiés à ce jour, en sus de la production des manuels de la dictée et de la grammaire dédiés aux débutants et ceux ayant un niveau moyen.

Les personnes désirant bénéficier de l'accompagnement peuvent consulter les détails et conditions sur le site électronique: www.hcamazighite.dz.