Algérie: Annaba - 18 artistes au 16e festival national de la musique et de la chanson citadine

ANNABA — Dix-huit (18) artistes interprétant les divers genres authentiques de musique participeront à la 16ème édition du festival national de la musique et de la chanson citadine qui aura lieu à Annaba du 30 mars au 4 avril 2023, a affirmé lundi le commissaire du festival.

Dans une conférence de presse animée au théâtre régional Azzedine Medjoubi d'Annaba, le commissaire du festival, Abdelaziz Zebartaï, a précisé que l'artiste Leïla Boursali (musique Haouzi) et Kamel Benani (Malouf) animeront la soirée d'ouverture de ce festival qui s'est consacré comme manifestation artistique raffinée d'animation des soirées du Ramadhan à Annaba.

Cette édition de six jours donne rendez-vous aux familles avec des concerts de Malouf, Chaabi et chant Kabyle avec des spectacles de danses classiques de la troupe de l'atelier de danse de la maison de la culture Mohamed-Boudiaf et des shows de l'humoriste Tahar Safir de Biskra.

En marge du festival, des ateliers de formation aux divers genres de musique citadine de l'Est algérien et leurs instruments de musique seront organisés au profit des jeunes.

Cette 16ème édition du festival national de la musique et de la chanson citadine rendra hommage aux deux artistes Abdelwahab Boudheraa et Mohideddine Sahari par le commissariat du festival en coordination avec la direction de la culture et des arts et le théâtre régional Azzedine Medjoubi qui accueille les concerts de la manifestation.