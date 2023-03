Angola: Un ministre d'État réitère le rôle des femmes dans la résolution des conflits

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, a salué lundi la nécessité d'une implication croissante des femmes dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits.

Francisco Pereira Furtado s'exprimait à l'ouverture d la première formation sur la défense et la sécurité nationale dans une perspective des femmes, qui se déroule jusqu'au 31 mars, dans le cadre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, du 31 octobre 2000.

La résolution 3125 sur les femmes, la paix et la sécurité crée une base politique internationale qui soutient la promotion et la défense de la transversalité de la dimension de l'égalité des sexes, permettant aux femmes d'assumer un rôle de premier plan pendant et après les conflits.

Le général Francisco Furtado a informé qu'il y avait des preuves dans le pays d'une prise de conscience croissante de l'importance de l'intégration et de la participation des femmes dans les différents domaines de la défense nationale, notamment dans les Forces armées.

Il a souligné que les questions liées aux femmes, aux conflits, à la paix, à la sécurité nationale et publique et à la violence communautaire et domestique gagnaient de plus en plus d'espace, car elles sont désormais considérées comme des victimes mais aussi essentielles dans la prise de décision.

Dans le contexte actuel de mutations géopolitiques, l'actualisation et la consolidation des connaissances doivent être permanentes et généralistes et concerner tous les citoyens.