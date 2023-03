Gabon: Le PAYNCOP Gabon déploie les tisserands de la paix dans le Woleu-Ntem

Le Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix, section Gabon (PAYNCoP Gabon) a organisé, récemment, à Oyem, l'opération de déploiement des tisserands de la paix dans la province du Woleu-Ntem.

Cette activité qui s'inscrit dans le cadre du projet " les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad " intervient après la série de formation de ces tisserands de la paix. Il convient de rappeler que le PAYNCOP, à travers ses entités nationales, est le partenaire identifié d'emblée par le projet pour l'animation et la gestion du réseau de tisserands de la paix dans les 3 pays.

Ainsi, trois activités, notamment deux causeries éducatives et une émission radio ont été organisées à Oyem pour cette phase de déploiement officiel des tisserands de la paix. " Les tisserands de la paix sont des acteurs communautaires qui oeuvrent essentiellement pour la promotion de la culture de la paix dans leurs communautés respectives à travers les activités de communication interpersonnelle et de masse, notamment des causeries éducatives, les discussions de groupe, les sensibilisations grand public, le porte-à-porte, la médiation, la participation aux émissions radio, etc.

Dans le cadre de leurs activités, ces volontaires communautaires, qui sont apolitiques et font preuve d'impartialité et de neutralité se mettent bénévolement au service de leurs communautés en fonction de leurs disponibilités. Il ne s'agit pas d'un travail rémunéré " a expliqué Jerry Bibang, le Secrétaire permanent du PAYNCOP.

En marge de l'opération de déploiement des tisserands de la paix, le PAYNCOP Gabon a organisé l'atelier d'installation de la coordination provinciale du PAYNCOP (PAYNCOP-Woleu-Ntem). Cet atelier, qui a réuni des jeunes issus essentiellement des organisations de jeunesse, a permis de mettre sur pied une équipe d'une dizaine de personnes.

" La mise en place de cette coordination provinciale répond à la stratégie de déploiement du PAYNCOP sur le territoire national et à la phase d'opérationnalisation dans le cadre du projet "les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Cameroun, Gabon et Tchad". Avec cette équipe, le PAYNCOP assurera une meilleure coordination et un meilleur suivi des activités des tisserands de la paix " a renchéri Joanie Mahinou, la Coordinatrice nationale du PAYNCOP Gabon.

La Coordination provinciale du Woleu-Ntem, dirigée par Jimmy Thélès Eyi (Coordonnateur provincial du PAYNCOP Woleu-Ntem) a également reçu des équipements informatiques (ordinateur, imprimante et accessoires) pour un meilleur rendement. Le Conseil National de la Jeunesse, représenté par son Président, Fernandez Ona Nguema, a salué le dynamisme du PAYNCOP tout en invitant les tisserands de la paix à faire preuve d'engagement dans le cadre de leurs activités.

" Un geste, une phrase ou un comportement inapproprié pourrait ternir l'image des tisserands, du projet, du PAYNCOP, et même les partenaires des Nations-unies qui accompagnent cette initiative " a-t-il martelé. Vous devenez pratiquement des ambassadeurs pour le projet, pour le PAYNCOP, et même pour les Nations-unies qui soutiennent ce projet. Soyez conscients de cette responsabilité, a-t-il lancé à l'endroit des tisserands de la paix.

L'atelier de mise en place de la coordination provinciale du PAYNCOP s'est tenu dans les locaux de la mairie du 2e arrondissement de la commune d'Oyem. Cette activité a reçu la présence et l'appui du Conseil municipal de la commune d'Oyem, représenté par M. Joel Obiang Bibang, maire de cet arrondissement.