Afrique de l'Ouest: Le Chef de l'Etat s'est entretenu avec le Ministre des Affaires Etrangères de la Sierra Leone

S.E.M. Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'Etat s'est entretenu ce jour au Palais Rénovation, avec Monsieur David Francis, Ministre des Affaires Etrangères de la République de Sierra Leone, porteur d'un Message écrit de S.E.M. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, à son Homologue gabonais.

Le Ministre des Affaires Etrangères de la République de Sierra Leone a transmis les remerciements de son Président au Chef de l'Etat Gabonais, pour avoir bien voulu accepter d'abriter au mois de Mai 2023 à Libreville, les travaux du prochain Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine du C10+, sur la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, à l'issue duquel sera adoptée, " La Feuille de Route de Libreville ", dont les conclusions seront présentées à Malabo, en République de Guinée Equatoriale, au mois de novembre 2023.

Pour information, le Président de la République de Sierra Leone assure par ailleurs la Présidence et la Coordination du Comité des dix (10) Chefs d'Etat Africains sur la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Le C10+ est en outre composé des dix (10) Chefs d'Etat africains engagés dans la réforme du Conseil de Sécurité en faveur du Continent, des représentants des Communautés Economiques Régionales (CER), des pays du P5 et des Etats dits pivots.

Pour rappel, le C10 a pour mission et mandat de faire le plaidoyer et de promouvoir la position africaine commune sur la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée dans le cadre du Consensus d'Ezulwini et de la Déclaration de Syrte de 2005, relative à une pleine représentation du Continent africain au Conseil de Sécurité des Nations Unies, avec deux sièges permanents et droit de veto, et cinq sièges non permanents.

Enfin, il est à noter que la Visite de Travail du Ministre des Affaires Etrangères de la République de Sierra Leone intervient après celle qu'il a effectuée dans notre pays le 16 janvier 2023.