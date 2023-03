Congo-Brazzaville: Confejes - Les peintres de l'Ecole de peinture de Poto-Poto célébrés à Brazzaville

L'exposition polyvalente sur les peintures intergénérationnelles des artistes formés à l'Ecole de peinture de Poto-Poto (ÉPPP) se tient dans le cadre de la trente-neuvième Conférence des ministres des Sports et de la Jeunesse (Confejes) des pays francophones, du 27 au 28 mars à Brazzaville. Elle a reçu la visite du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, et de la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Organisée par l'Unesco sous le double patronage de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, l'exposition polyvalente se tient au Radisson Blu sur le thème " École de peinture de Poto-Poto : l'intemporalité du génie créateur ".

Pour remédier aux défis et apporter son soutien au Congo dans la mise en oeuvre effective des directives de la Convention 2005, l'Unesco, à travers son bureau de Brazzaville, s'est engagée à soutenir les initiatives visant à promouvoir et maintenir la durabilité des industries culturelles et créatives au niveau national. Ce projet vise à faire connaître le talent, parfois ignoré à l'échelle internationale, des artistes peintres congolais formés à l'ÉPPP.

La trente-neuvième Confejes des pays francophones a justement été l'occasion, à travers une sélection d'oeuvres d'art, de montrer le savoir-faire des artistes congolais: Sylvestre Mangouandza, Jacques Iloki, Cyril Bokotaka, Gerly Mpo, Annie Moundzota et Bernadine Alouna. Avec quelques tableaux de Gotène issus de la collection du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi.

La visite guidée a été faite par le commissaire de l'exposition, Jacques Bouity, tandis que le directeur de l'école, Parfait Mbon, en a raconté l'historique.

" J'ai fait remarquer au Premier ministre l'intérêt de ce travail qui souvent à la fois présente les scènes de vie courante, mais aussi traduit la cosmogonie africaine ", a expliqué Jacques Bouity.

A l'issue de la visite, Parfait Mbon a rappelé à la presse que l'ÉPPP a formé de nombreux artistes, une soixantaine au total. C'est là un patrimoine et une véritable industrie culturelle qu'il faut continuer à promouvoir. " Dans notre projet à court terme, il faut doter l'école d'un équipement moderne et penser aussi au volet formation, parce qu'il y a des métiers d'art et il faut assurer la relève.

A notre niveau, il n'y a pas de soucis. Il suffit que les autorités de la République comprennent que cette structure vaut la peine d'être valorisée et faire d'elle une structure adéquate. Cette exposition permet donc de faire la promotion des artistes. Nous sommes satisfaits et remercions l'Unesco qui a été pour nous un partenaire à la fois technique et financier ", a déclaré le directeur de l'ÉPPP.

Pour le conseiller aux Arts et aux Lettres au ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Emeraude Kouka, à travers cette manifestation, il s'agit pour la ministre de mettre en avant le potentiel artistique du Congo, notamment ce que sont les industries culturelles et créatives. Et la Confejes représente une vitrine internationale pour promouvoir le Congo. " Les ministres qui sont venus assister à la Confejes ont pu voir les potentialités artistiques du pays mais aussi touristiques.

L'ÉPPP, qui a une longue tradition de peintres et d'artistes renommés, est citée dans le catalogue. La ministre évoque aussi les artistes d'autres disciplines et montre ainsi qu'il est tout à fait possible de s'intéresser aux arts et de trouver des artistes de qualité dans tous les domaines au Congo. C'est donc un appel aux investisseurs pour qu'ils s'intéressent à nos arts et y mettent des moyens ", a-t-il indiqué.

Jacques Iloki, vice-président de l'association des peintres de l'ÉPPP, tout comme Annie Moundzouta, artiste peintre de ladite école, ont tout particulièrement salué le caractère international de cette exposition. Ils ont également remercié l'Unesco pour cet accompagnement.