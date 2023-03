Afrique: Le Fonds africain de garantie fournit 100 millions de dollars aux MPME angolaises

Luanda — Le Fonds africain de garantie (AGF) dispose de 100 millions de dollars américains pour les 10 prochaines années, dans le cadre de la fourniture de lignes de garantie financière aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) auprès des banques nationales en Angola.

Aussi connu en anglais sous le nom de " African Guarantee Fund " est une institution financière non bancaire dont la mission est d'accompagner les institutions financières dans l'octroi de financements aux petites et moyennes entreprises en Afrique.

La disponibilité dudit montant résulte de la signature d'un mémorandum d'entente entre le Fonds de garantie de crédit (FGC) d'Angola et le Fonds de garantie africain, un accord qui prévoit de contribuer au développement et à la promotion de solutions financières, en fonction des besoins spécifiques des PME.

Le document a été signé, au nom du FGC, par le président du conseil d'administration, Luzayadio Simba, et de l'AGF, Jules Ngakam. La signature de l'accord a été témoignée par la secrétaire d'État au budget et à l'investissement public, Juciene de Sousa, des représentants de la Banque nationale d'Angola, entre autres partenaires.

Le mémorandum vise également à identifier et guider les petites et moyennes entreprises qui souhaitent obtenir des financements par le biais de lignes de garantie, ainsi qu'un accompagnement dans le développement, l'organisation comptable et financière de ces entreprises.

Selon le président du conseil d'administration, Luzayadio Simba, chaque année, l'AGF fournira 10 millions de dollars sur une période de 10 ans, pour un total de 100 millions de dollars.

Pour le responsable, il s'agit de nouvelles opportunités en termes de garanties de crédit, pour la classe des hommes d'affaires nationaux, essentiellement composée de PME et d'entrepreneurs individuels.

"Avec ce mémorandum, nous entendons faire en sorte que les MPME aient facilement accès à des lignes de financement pour la concrétisation de leurs projets respectifs auprès des banques commerciales, à travers des garanties publiques, qui seront assurées par le FGC en partenariat avec AGF", a-t-il garanti.

Pour Luzayadio Simba, le mémorandum susmentionné intervient dans un contexte où des mesures proactives doivent être adoptées afin d'explorer le scénario macroéconomique actuel, qui se caractérise par une croissance modérée de l'économie du pays, après des années successives de récession économique.

Le partenariat visé impliquera un apport de 50% chacun des garanties à mettre à disposition par le FGC et l'AGF, conformément aux projets qui ont été présentés par les entreprises à la banque commerciale.

AGF a sept milliards de dollars

Dans son allocution, Jules Ngankam, PCE de l'AGT, l'institution a sept milliards de dollars pour financer les petites et moyennes entreprises dans plus de 200 institutions en Afrique, via la Banque africaine de développement (BAD).

"Aujourd'hui, nous voulons reproduire tout le succès que nous avons eu dans plusieurs pays d'Afrique et ici en Angola", a déclaré Jules Ngankam, soulignant l'importance de l'accord, qui devrait renforcer les partenariats sud-sud, couvrant davantage de pays, à partir de Kenya (siège du Fonds), pour l'Angola, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres pays.

Ils s'engagent à promouvoir la facilitation financière et la croissance des MPME en Angola, en réduisant les risques assumés.

Selon les données d'études avancées par le responsable, en Afrique, les MPME contribuent avec 80% des nouveaux emplois, elles contribuent également avec 30% du Produit Intérieur Brut (PIB), une réduction considérée encore très faible par rapport à d'autres pays en Europe, entre 40% et 50%, et en Asie, jusqu'à 60%.

Selon lui, les MPME sont très actives, tant dans le secteur privé que dans le secteur informel, mais elles ont besoin de beaucoup de soutien, comme leur formation.

Il a également admis que les MPME sont confrontées à plusieurs défis en Afrique, liés à la qualité des infrastructures, à l'environnement des affaires, à l'accès à l'électricité, à l'eau et au financement.

Se référant particulièrement à l'Angola, il dit que c'est un pays où les coûts pour démarrer une entreprise dans les MPME sont très faibles, mais quand il s'agit de développement d'entreprise ou d'obtention de financement bancaire, cela continue d'être un "talon d'Achille".