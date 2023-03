Angola: Les gagnants des Prix Sirius seront annoncés ce jeudi

Luanda — Les lauréats de la 9ème édition des Prix Sirius seront annoncés ce jeudi 30 mars à Luanda, lors d'un gala de remise des prix, en vue de distinguer les bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise et de projet, ayant un impact socio-économique dans le pays .

L'annonce a été faite aujourd'hui (lundi) par la Première Dame et présidente du jury des Prix Sirius, Ana Dias Lourenço, qui a souligné la rigueur, l'impartialité et la transparence comme principaux critères d'évaluation et de sélection des candidatures au concours.

Dans un univers de 80 candidatures soumises, comprenant des entreprises/projets et des managers, 34 initiatives ont été désignées et concourront dans les huit catégories qui composent le prix.

Pour la catégorie "Prix de l'entreprise du secteur financier de l'année" figurent Banco Caixa Geral Angola (BCGA), Banco de Fomento Angola (BFA), Nossa Seguros et Standard Bank de Angola (SBA), tandis que les sociétés Casais Angola, Grupo Carrinho, Novagrolíder et Omatapalo concourent pour la catégorie " Prix de l'entreprise de l'année dans le secteur non financier ".

Angocajú, Lda, Agri-Mumba, Lda, Fazenda Capeca et Jardins da Yoba concourent également pour la catégorie " Prix entrepreneuriat".

Les Prix Sirius incluent également la catégorie "Prix de la responsabilité sociale" et les entreprises BFA, Grupo Carrinho, Sociedade Mineira de Catoca, Instituto de Desenvolvimento Local (FAS), Sonangol et Unitel sont candidates.

Sur la même liste figurent également les entreprises Expo Garden - Sangribengo, Lda, Jardins da Yoba, Petrotec Angola et Sonangol, qui concourront dans la catégorie " Prix de la durabilité ".