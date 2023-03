Angola: Le nouvel aéroport international de Luanda ouvre cette année

Luanda — Le nouvel aéroport international de Luanda Dr. António Agostinho Neto commencera à fonctionner à la fin de cette année (2023), a déclaré le Président de la République, João Lourenço, ce lundi.

Le nouvel aéroport international occupe une superficie de 1 324 hectares et aura une capacité d'accueillir 15 millions de passagers et un volume de marchandises de 50 000 tonnes par an.

S'adressant à la presse, au terme d'une visite de quelques heures des travaux de construction de l'aéroport, le Chef de l'Etat a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux.

" Nous aurons l'aéroport à la fin de l'année. Nous allons l'inaugurer", a-t-il déclaré, sans donner de date précise.

Au cours de la visite, João Lourenço a rencontré des membres de l'Aviation Industry Corp of China (AVIC), l'institution responsable des travaux.

João Lourenço a rappelé que, afin de satisfaire le mouvement des passagers, compte tenu du potentiel du nouvel aéroport, des négociations sont en cours avec l'avionneur nord-américain Boeing, pour l'acquisition de nouveaux avions.

"Nous négocions avec Boeing. C'est une négociation qui dure depuis un certain temps et nous voulons croire que cette fois-ci, nous finirons par négocier un nouveau paquet d'avions long-courriers Boeing", a-t-il fait savoir.

Au cours de la visite guidée, accompagné de membres de l'exécutif, João Lourenço a inspecté le bâtiment de gestion de la navigation aérienne et aéroportuaire, le centre de contrôle régional et de contrôle intégré, le terminal passagers, la zone d'embarquement et de check-in, la zone des centres commerciaux, les zones VIP, de contrôle, la collecte des bagages, débarquement national et régional, entre autres.

Le nouvel aéroport dispose de deux pistes doubles et est dimensionné pour recevoir, entre autres, des avions B747 et A380, actuellement les plus gros avions commerciaux.

La piste sud, la plus grande de l'aéroport, mesure quatre mille mètres sur 60 mètres de large, où le premier vol expérimental a été effectué, en juin 2022, par un Boeing 777 de la compagnie nationale TAAG.

Le projet d'aéroport envisage la construction d'une ville aéroportuaire qui couvrira une superficie de 75 kilomètres carrés.

La dernière visite du Président João Lourenço aux travaux du nouvel aéroport a eu lieu en décembre 2022.