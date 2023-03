Congo-Kinshasa: Signature d'un accord pour le lancement d'un projet de chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques

Le Premier ministre, Jean-Michel Michel Sama Lukonde a présidé ce lundi 27 mars la cérémonie de signature de l'Accord-cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la Zone Économique spéciale (ZES) dédiée au projet de chaîne de valeur des batteries et des véhicules électriques en RDC.

L'étude de préfaisabilité qui va être réalisée dans le cadre de ce projet permettra de concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la ZES transfrontalière, identifier les principaux défis à relever afin de faciliter la création et l'exploitation de la ZES transfrontalière, élaborer un plan de financement et des stratégies de mobilisation de fonds et concevoir une stratégie de promotion des investissements dédiés à la ZES transfrontalière, rapporte la Primature.

" Ce projet doit être un exemple et un modèle non seulement dans le cadre de la coopération sud-sud, l'Afrique et tous les autres pays de la sous-région, mais surtout au niveau mondial sur le respect des demandes de différents pays de bénéficier de leurs ressources. Ici, la RDC qui regorge tous ces minéraux dont on a parlé (Cobalt, cuivre, le lithium) veut bénéficier de ses ressources, en faire profiter à ses populations et surtout garantir le développement de notre pays ", a rappelé Sama Lukonde.

" Et ici, nous avons mis tous les instruments en place. Nous avons mis ce système que nous voulons dans le Haut-Katanga, où c'était important que nous puissions développer nos propres intelligences du point de vue de développement non seulement des batteries, mais des véhicules électriques. Et nous avons voulu avoir cette Zone économique en partage avec la Zambie, pour que nous puissions avoir dans cette zone, ces chaînes de développement des batteries électriques ", a ajouté le Premier ministre congolais.

Les ministres des Finances, de l'Industrie de la RDC et le ministre Zambien du Commerce, des partenaires financiers, ont signé cet accord, en présence du corps diplomatique et de quelques membres du Gouvernement.

750 000 USD mobilisés

Selon Julien Paluku, ministre de l'Industrie, 750.000 dollars américains sont à mobiliser pour le coût global afin de lancer l'étude de préfaisabilité de la Zone économique Spéciale, dédiée au projet de la chaine de valeur des batteries et des véhicules électriques en RDC.

Il a indiqué que ces études de préfaisabilité ont une durée de quatre mois et seront conduites par l'entreprise ARISE.

" Cette étude va être beaucoup plus explicite pour nous donner le plan opérationnel du coût réel, pour que nous présentons à la face du monde que voici ce que vaut la construction de l'usine, d'abord de précurseur de batterie ensuite des batteries électriques et en fin de voiture électrique. Vu qu'il y a trois étapes, la première consiste à fabriquer les batteries elles-mêmes ,et il y a l'étape qui consiste à la fabrication des voitures électriques et ce marché a été évalué par l'étude à plus de sept mille milliards de dollars à l'horizon 2030 à 2035 ainsi ce marché est évalué après de quarante-six mille milliards de dollars à l'horizon 2040 à 2050 ", a noté Julien Paluku.