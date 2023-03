Sénégal: Sortie d'Idrissa Seck, série de manifestations de Yewwi, audience spéciale sur l'affaire PRODAC - La semaine de toutes les incertitudes

Le Sénégal s'apprête à vivre une semaine remplie d'incertitudes. En effet, alors que l'audience spéciale dans l'affaire de diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang doit se tenir le jeudi 30 mars prochain, d'autres événements politiques s'invitent à l'agenda de cette semaine. Des événements qui pourraient marquer un tournant décisif dans la vie politique du pays en direction de la présidentielle de 2024.

La semaine qui débute s'annonce très chargée en termes d'activités politiques. En effet, alors que l'audience spéciale dans l'affaire de diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang doit se tenir le jeudi 30 mars prochain, d'autres événements risquent de se greffer à l'agenda politique déjà lourd de tension. Il s'agit notamment de la série de manifestations sur l'étendue du territoire national à partir du mercredi 29 mars au 3 avril prochain, veille de la fête l'indépendance, appelée par la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi.

En conférence de presse le vendredi 24 mars dernier, l'ancien ministre d'État sous le régime libéral du président Wade, Habib Sy, président de la conférence des leaders de Yewwi askan wi et compagnie ont accusé le régime du président Macky Sall d'utiliser la justice pour écarter la candidature d'Ousmane Sonko et de forcer sa troisième candidature. Ils ont ainsi annoncé une marche à Dakar (du rond-point de l'université Cheikh Anta Diop jusqu'à la Médina), le mercredi 29 mars, à la veille du procès d'Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang et d'autres manifestations " dans les 46 départements du pays " le jeudi 30 mars.

Des mobilisations sont aussi envisagées le 3 avril. Outre cette marche annoncée par les leaders de la coalition Yewwi askan wi, la semaine sera également marquée par la sortie du président du parti Rewmi, Idrissa Seck, et non moins actuel président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) prévue ce soir à 16h à Dakar. Ancien Premier ministre sous le régime libéral du président Wade, Idrissa Seck était arrivé 2ème à l'issue de la dernière élection présidentielle de 2019. Le mois de novembre de la même année, il avait décidé contre toute attente, de rejoindre le gouvernement actuel qu'il avait quitté en 2013.

Seulement, dans son discours lors du Conseil présidentiel tenu dans le cadre des conseils des ministres décentralisés à Thiès au mois de février dernier, Idrissa Seck après avoir magnifié ses réalisations, avait lancé à l'endroit du président Macky Sall ces mots sibyllins qui pourraient présager d'une invite à se retirer de la scène : " Continuez d'apaiser votre coeur et de fortifier votre esprit pour que les futurs choix que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà beau et exceptionnel ".

Quelques jours après cette sortie qui a fait couler beaucoup d'encre, le président du parti Rewmi est encore revenu à la charge en déclarant lors d'un séminaire de son parti le 25 février que ses " ambitions et son projet politique pour le Sénégal restent constants ". " De Sopi (le changement, slogan du PDS, parti dont il fut le numéro 2) d'hier au Rewmi d'aujourd'hui, je poursuis invariablement et inlassablement le même projet politique dont les piliers demeurent constants ". Si jamais Idrissa Seck franchissait le Rubicon en déclarant sa candidature à la présidentielle, la donne pourrait changer toute la perspective vers le scrutin présidentiel de 2024, surtout pour le chef de l'Etat et sa majorité déjà engagés dans un " mortal kombat " avec l'opposition incarnée par Yewwi Askan wi.