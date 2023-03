Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - Le risque d'éboulement des talus observé sur le corridor

Les pluies diluviennes des dernières semaines ont dégradé une partie des talus censés protéger la route nationale 1 (535 km) reliant Pointe-Noire et Brazzaville. Des ouvriers de La Congolaise des routes (LCR) chargée de la gestion du réseau routier sont mobilisés notamment entre Mindouli (Pool) et le Mayombe, pour tenter de retenir les talus.

Des terres ou pierres en pentes inclinées, encore appelées talus, ont été aménagées lors de la construction de la route pour pouvoir protéger la chaussée. Une bonne partie de la nationale 1 se trouve dans une zone à reliefs très accidentels surtout du côté du Mayombe. Les équipes de travaux de LCR mettent en place des ouvrages d'arrêt ou de stabilisation des masses de terres ou de roches instables.

De nombreuses solutions sont déployées au fil du temps, a expliqué Aimé Batantou, le chef d'équipe de génie civil à LCR basé à Mayama (Pool) pour le maintien des talus. " Nous mettons des sacs de sable pour éviter l'éboulement afin de protéger la chaussée (...) C'est une activité que l'équipe mène régulièrement surtout en période des pluies. Mon équipe travaille de Yié jusqu'à Mindouli, dans le Pool. Une autre équipe prend le relais de Mindouli jusque dans le Mayombe ", a confié cet ouvrier.

Les solutions de protection des talus employées par les équipes de LCR sont adaptées selon la nature du danger et du terrain. Il peut s'agir de l'herbe et du semis pour la consolidation des talus, y compris des solutions plus onéreuses comme des murs en pierres et ciment, de grillage pendu ou grillage plaqué... Installées sur des falaises et talus rocheux, ces différentes solutions permettent de retenir les chutes de blocs et le risque d'éboulement sur la circulation.

Entreprise concessionnaire de la route nationale, LCR mène régulièrement des travaux de réparation sur les cinq talus près de Mindouli et dans le Mayombe, soit sur environ 128 km. Elle exécute aussi des chantiers de réparation du parapet et du garde-corps, de nettoyage des caniveaux, de construction du fossé, dans l'optique de la sauvegarde de ce principal réseau routier du pays.