Afrique: Les Maliens déplorent la situation économique de leur pays mais sont optimistes quant au futur

communiqué de presse

La proportion de citoyens qui qualifient de bonnes leurs conditions de vie est à la hausse.

Deux tiers (66%) des Maliens qualifient " plutôt mal " ou " très mal " la situation économique de leur pays.

Les citoyens restent divisés (45% meilleures vs. 43% pires) quand il s'agit de comparer la situation économique actuelle du Mali à celle d'il y a un an, tandis que plus des trois quarts (77%) sont optimistes quant à l'avenir.

La moitié (49%) des répondants qualifient de bonnes leurs propres conditions de vie, une hausse de 19 points de pourcentage depuis 2020.

Près des trois quarts (74%) des Maliens affirment avoir manqué de revenus en espèces au moins " quelques fois " pendant l'année écoulée, et plus du tiers disent avoir souvent manqué de soins médicaux (39%), de nourriture (38%), de combustible (35%) ainsi que d'eau potable (35%) courant la même période.

Plus de la moitié des Maliens ont vécu un niveau de pauvreté élevé (27%) ou modéré (30%) pendant l'année écoulée.

Les trois dernières années ont été dévastatrices pour les économies mondiales. L'enchaînement de la pandémie de COVID-19 et de la crise russo-ukrainienne n'a laissé aucune économie indifférente, aggravant les problèmes socio-économiques que connaissaient déjà les pays à faible économie. Pour la première fois depuis quelques décennies, l'Indice de Développement Humain (IDH), qui évalue la qualité de la vie dans la plupart des pays, est tombé, retournant à ses niveaux de 2016 et effac̦ant ainsi quelques avancées vers les Objectifs de Développement Durable (PNUD, 2022).

Le Mali, en plus de ces deux crises, traverse une situation sécuritaire délicate et subi des sanctions économiques et financières de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à cause de la situation socio-politique du pays (Africanews, 2022).

Le Mali est classé 186ème sur 191 pays selon l'IDH avec un taux de pauvreté de 45% (PNUD, 2022). L'économie malienne est entrée en récession en 2020 sous les effets combinés de la pandémie du coronavirus et de la crise socio-politique. Mais la croissance devrait rebondir à 5,4% en 2023 grâce à la reprise dans les secteurs clés de l'agriculture et des services (Banque Africaine de Développement, 2022).

Dans ce contexte, comment les citoyens perc̦oivent-ils la situation économique actuelle du pays ainsi que leurs conditions de vie ?

Les résultats de la dernière enquête d'Afrobarometer montrent que les Maliens déplorent la situation économique actuelle de leur pays mais sont optimistes pour un avenir meilleur.

La moitié des citoyens qualifient de bonne leurs propres conditions de vie, cependant beaucoup déclarent avoir souvent manqué de revenus en espèces, de soins médicaux, de nourriture, de combustible et d'eau potable pendant l'année écoulée.

La majorité des répondants approuvent les efforts du gouvernement dans la gestion de l'économie mais ne sont pas satisfaits des efforts que l'Etat déploie pour améliorer les conditions de vie des pauvres, créer des emplois, réduire le fossé entre les riches et les pauvres et stabiliser les prix.

Boubacar Bougoudogo Boubacar Bougoudogo est chercheur au Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique (GREAT), le partenaire national d'Afrobarometer au Mali