Congo-Brazzaville: Le pays au féminin - Une deuxième édition axée sur le parcours des rôles modèles

Des vocations, des rêves et des passions, la deuxième édition du salon de la femme " Le Congo au féminin ", qui s'est tenue le week-end dernier à Brazzaville, a donné aux femmes congolaises des outils et sources d'inspiration pour relever les défis auxquels elles font face au quotidien.

Organisée par le cabinet Emy & Co que dirige Emilia Mambissa Mokengo, la deuxième édition du " Congo au féminin ", portant sur la " Renaissance ", a mis en exergue le parcours, l'histoire et l'expertise de diverses femmes inspirantes et résilientes du Congo et d'ailleurs. " J'ai eu à coeur de choisir des speakers de divers secteurs mais également des femmes crédibles, qui ont une expérience professionnelle et qui peuvent l'utiliser pour conseiller les autres car, pour moi, on ne peut pas parler de réussite sans parler de challenges ", a souligné Emilia Mambissa Mokengo.

Après une première édition qui a impacté positivement plusieurs femmes, la deuxième s'est donné la mission de dévoiler les coulisses du chemin qui mène vers le succès, à travers les récits des femmes qui ont réussi à mener à bien leurs projets de vie tant sur le plan personnel que professionnel. Aissata Sidibe N'dia, présidente et membre fondateur de Yelenba-Women in Action ; Sara Yakan, fondatrice du magazine " Femme d'influence " ; Bourgelie Ampion, avocate d'affaires et fondatrice du cabinet Lexa international ; Flavie Lombo experte en politique et management de développement ; Cindy Gamasa chargée de mission au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique en étaient le bel exemple.

Dans son plan d'action, cette deuxième édition a encouragé les femmes congolaises en particulier et celles d'ailleurs en général à plus d'audace. " Le chalenge que je lance aux Congolaises pour cette édition, c'est celui d'oser rêver, d'avoir de l'audace, de fédérer, créer des synergies pour aller les unes vers les autres de manière bienveillante, car l'expérience d'une peut inspirer d'autres ", a-t-elle indiqué. Tenue en une journée, cette rencontre a réuni une dizaine d'intervenants autour de différentes thématiques, notamment " Le rôle et la place de la femme en société ", " Le développement personnel ", " Les obstacles à surmonter dans le monde professionnel ", " Parcours d'une femme inspirante ", " Guérir ses blessures intérieures ", " Stop aux violences faites aux femmes " ...

De la théorie à la pratique, les participants ont eu l'occasion de participer à des ateliers sur les métiers du numérique, la création d'entreprise, le financement d'un projet, ou la E-réputation et bien d'autres. " Nous sommes dans un écosystème qui est en plein essor, il y a des opportunités qui se dessinent. Cette rencontre permet aux femmes de sortir de leurs zones de confort et de croire en elles ", a déclaré Cindy Gamassa, chargée de mission au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, lors de son atelier sur " Découvrir les métiers du numérique ".

Concernées par les thématiques abordées, plusieurs jeunes femmes ont confirmé le succès de l'événement à travers leurs témoignages. " S'inspirer du parcours d'autres femmes est l'une des clés de la réussite, cela nous donne une autre vision et nous permet de nous développer. Savoir que les femmes congolaises peuvent entreprendre et organiser ce genre d'événement c'est très encourageant, enrichissant et cela m'a ouvert l'esprit ", a fait savoir Naomy Ngakosso, une participante. Précisons que " Le Congo au féminin " se veut être un rendez-vous incontournable pour faire éclore le pouvoir de la femme, en mettant en lumière son savoir-faire et son talent par le biais des conférences, workshops et expositions.