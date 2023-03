Soudan: Commune de Ngiri-Ngiri - Le quartier Khartoum sensibilisé à l'accès pour tous à l'électricité

Un comité de suivi a été constitué en vue de faire le suivi des revendications soumises à la Société nationale d'électricité (Snél), à l'issue de la journée de sensibilisation.

La Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) et le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire (Cenadep) ont sensibilisé, le 25 mars, la population du quartier Khartoum, dans la commune Ngiri-Ngiri, à l'accès pour tous à l'électricité. A l'issue de cette activité, un comité de suivi a été créé. " Nous sommes venus pour avoir vos revendications et les porter auprès de la Snél. Comme c'est ce qui vous concerne, il faut constituer un comité de suivi ", a expliqué Justin Mobomi du Cenadep.

Cette activité a permis à la population de ce quartier de relever ses différents problèmes liés à l'accès à l'électricité, parmi lesquels les coupures intempestives du courant électrique, sa mauvaise qualité, les délestages... Après avoir peint ce tableau sombre, cette population a notamment sollicité de la Corap et du Cenadep de l'accompagner en vue d'obtenir de la Snél un transformateur pour desservir uniquement ce quartier, ainsi que de nouveaux câbles pour réhabiliter le réseau.

L'accès à l'électricité est un droit

Justin Mobomi du Cenadep a rappelé que l'accès à l'électricité est un droit reconnu à la population par la Constitution, mais conseillant le respect du patrimoine de la Snél en vue de bénéficier des bons services de cette entreprise. " Nous avons tous le devoir de respecter et de protéger les installations de la Snél et de payer les factures de consommation de l'électricité au cas où nous aurions bénéficié de ce service ", a-t-il souligné. Il a exhorté cette population à n'utiliser, pour les travaux liés à l'accès à l'énergie ou aux installations de la Snél, que des agents qualifiés ou des agents Snél. " Il y a beaucoup de dégâts dans le réseau Snél causés par des agents non qualifiés que l'on appelle souvent des journaliers. Il faut donc éviter de les utiliser dans le réseau Snél ", a-t-il conseillé.

A part le mauvais état des installations de la Snél ou du réseau, l'autre cause des délestages reste, a-t-il dit, la surcharge causée par l'inadéquation entre les charges qui s'ajoutent avec des nouvelles constructions et les prévisions de la Snél. C'est dans cette optique qu'il a préconisé de contacter la Snél en cas des nouvelles constructions dans la parcelle ou le quartier. Notant qu'une électricité fiable, stable et de bonne qualité est un droit pour la population, il a recommandé à l'Etat de s'impliquer afin de desservir un beau courant électrique à la population.

Justin Mobomi a aussi relevé que le problème de desserte en énergie électrique ne se pose qu'au niveau du réseau étant donné qu'au niveau de la production, Inga I fonctionne normalement et que deux machines d'Inga II ont été réhabilitées. "Les membres du comité de suivi doivent donc être dynamiques afin de faire pression sur la Snél, en vue de réhabiliter le réseau ", a-t-il insisté.

Ce comité de gestion est composé des chefs de quartier et de rue, du chargé d'énergie de la commune, du chef du centre de vente et service/Snél, ainsi que des membres du Cenadep et de la Corap. Dans le cadre de cette pression sur la Snél, la Corap organise un sit-in, le 30 mars, devant la direction générale de cette société, en vue d'amener sa hiérarchie à tenir compte des revendications de la population et d'améliorer la desserte en électricité à travers Kinshasa et d'autres provinces du pays.