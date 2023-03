Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Des assistantes de direction édifiées sur les sources de violences

Les violences faites aux femmes sont d'origine diverses, a expliqué le 24 mars le criminologue Patrice Passy, lors du séminaire de réflexion organisé à Brazzaville à l'occasion du mois de la femme par l'Association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo.

Patrice Passy a expliqué dans sa communication sur le thème " Les violences faites aux femmes : regard d'un criminologue sur la recrudescence des violences faites aux femmes au Congo " que ces violences proviennent de l'éducation, du statut social, de l'abus d'alcool ainsi que du cadre familial.

Enseignante et chercheuse en droit, le Dr Inès Feviliye a échangé avec les femmes sur certains articles de la loi Mouébara. Selon elle, cette loi a fait couler beaucoup d'encre mais est bel et bien là pour leur protéger.

Pour sa part, la présidente de Woman code et Ceo de Lumuka communication, Do-Justel Pianda, est intervenue pour éclairer la lanterne des femmes sur le monde du numérique. Elle a souligné que ce monde n'a plus de secret car tout devient possible. A cet effet, elle a demandé aux femmes de se protéger en veillant sur leur réputation.

Notons que l'Association professionnelle des assistantes et secrétaires du Congo a été créée en mars 2003 sur initiative de la présidente Virginie Léopoldine Batchy. L'objectif est de faire découvrir l'existence de la fête des secrétaires au peuple congolais en général et aux membres de la profession en particulier. Elle a pour vision de mobiliser le maximum de personnes pour revaloriser l'image des assistantes et secrétaires, organiser des rencontres entre elles, avec des professionnels, des patrons et responsables désireux d'encourager et de former leurs collaboratrices et bien d'autres.

Toutefois, l'association souhaite faire partie des membres du jury lors des soutenances dans des écoles de secrétariat, participer à l'établissement des conventions professionnelles. Elle envisage également de réaliser son projet de sondage des secrétaires et assistantes, créer un label de secrétaires, assistantes et bien d'autres.