Afrique: Éliminatoires CAN TotalEnergies 2023 - Kaba Diawara satisfait du résultat contre l'Ethiopie

La Guinée a pris un option sur l'Éthiopie, lundi au stade Moulay Abdellah à Rabat. Une victoire 3-2 pour le Syli National dans un match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Motivé, Kaba Diawara le tacticien guinéen compte se reposer sur ce résultat positif pour les prochaines sorties de ses hommes : "Le jeu était bon et nous avons essayé de marquer autant de buts que possible. Nous étions plus forts et plus rapides. Nous avons analysé la notre premier rencontre et nous avons réalisé que nous pouvions créer plus d'occasions à partir des ailes et je suis heureux que nous ayons essayé de le faire et que nous ayons marqué trois buts."

Dès la cinquième minute, les Guinéens ouvrent le score par l'intermédiaire de leur capitaine Naby Keita. Le milieu de terrain du Liverpool FC se précipite sur une passe brillante de François Kamano avant de tromper le gardien d'une frappe à ras de terre. Un but qui sonne le réveil de l'Éthiopie. À la 34e minute, Canaan Markneh égalise d'une frappe à l'intérieur de la surface de réparation. Le Syli ne se laisse pas faire et reprend l'avantage trois minutes avant la pause. Keita passe du statut de buteur à celui de passeur. Son offrande à Ilaix Moriba trouve l'embut.

Au retour des vestiaires, la Guinée se montre plus entreprenante. Les Guinéens poussent et marquent à la 70eme minute. Morgan Guilavogui se joint à la fête et alourdit le score du côté de la Guinée. À la fin de la rencontre, Kitika Jemma réduit la marque pour l'Éthiopie. 3-2 score final.

"Grâce à cette victoire, les Guinéens comptent neuf points dans le Groupe D avec trois victoires en quatre matches. Ils devancent l'Egypte, deuxième, prochain adversaire des Guinéens : "Nous ne sommes toujours pas qualifiés et nous devons gagner les deux derniers matches en juin, en particulier contre l'Egypte qui nous a battus au premier tour. C'est comme à la boxe, ils ont pris le premier round, maintenant nous devons prendre le second"

De son côté, l'Ethiopie reste lanterne rouge avec seulement trois points et ses espoirs de qualification s'amenuisent.