Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Mars2023

Sénégal : Tension socio- politique- Le procureur de la République face à la presse

Ibrahima Bakhoum, nouveau procureur général, fera face à la presse ce mardi 28 mars au Palais de Justice de Dakar. Si les détails de ce grand oral ne sont pas connus, nul doute que le chef du Parquet général se prononcera sur les récentes manifestations et leur lot d’arrestations, ainsi que sur l’actualité judiciaire marquée notamment par plusieurs dossiers politiques, dont celui qui oppose ce jeudi Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Infrastructures urbaines- Plusieurs ouvrages livrés en 2023

Une délégation du district autonome d’Abidjan a effectué le 24 mars 2023, une visite des chantiers du Ptua pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Les projets du 4e pont, l’autoroute Gesco-carrefour Jacqueville, de la prison civile et de la Y4 seront tous livrés en 2023, conformément aux différents cahiers des charges. L’assurance a été donnée à une délégation du district autonome d’Abidjan, le 24 mars, au cours d’une visite effectués sur ces différents chantiers, en vue de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.Conduite par la vice-gouverneur Tié Bi Lou Tra, la délégation du district autonome d’Abidjan a débuté sa visite par le 4e pont. Elle s’est ensuite rendue sur le chantier de la route de Dabou (sortie ouest d’Abidjan) avant de rallier l’embranchement de la Y4 à Anyama, en passant par la route de la prison civile (sortie est d’Abidjan). (Source : Fratmat.info)

Conakry : Des rapatriés de Tunisie tirent la sonnette d’alarme- « On est à l’abandon…»

En début mars, le gouvernement guinéen a entamé un processus de rapatriement de guinéens victimes de xénophobie en Tunisie, suite à des propos racistes tenu en février dernier par le président Kaïd Said. A date, près de 200 ont déjà regagné Conakry grâce au pont aérien mis en place par les autorités de la transition. Près de trois semaines après leur retour, certains disent être à l’abandon, en train de tirer le diable par la queue. Rencontrés par Africaguinee.com, ils indiquent n’avoir aucun accès aux autorités pour exposer leurs préoccupations. En Tunisie, ces compatriotes affirment avoir été victimes de tortures, de rejet, d’arrestations suivie d’emprisonnement. Par endroits, même les boursiers de l’Etat n’ont pas été épargnés. Ils vivent encore les séquelles de ces actes atroces. Ils ont décidé de « tirer la sonnette d’alarme » en interpellant le Gouvernement pour être accompagnés. (Source : africaguinee.com)

Niger : Projet Régional d’Electrification de 20000 villages - Un atelier de la Cédéao annoncé

La Cédéao s'apprête à organiser un atelier du 29 au 31 mars 2023 au Niger, en collaboration avec les parties prenantes des États membres, pour discuter du Projet Régional d'Électrification de 20 000 villages en Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à électrifier les villages de la région au cours des dix prochaines années, avec une première phase de cinq ans. Au cours de ces trois jours de rencontre, les participants examineront le rapport final de l'étude du projet, valideront les critères de sélection des villages, proposeront la répartition du nombre de villages par pays et dresseront la liste des localités retenues. L'atelier sera également l'occasion de réfléchir à la stratégie de mise en œuvre du projet. Selon les prévisions de la Cédéao, la demande en énergie devrait croître de 70% à l’horizon 2030 sous la double pression de la croissance économique et de la surpopulation mondiale. (Abamako.com)

Niger : Boko Haram- Les Forces de Défense et de Sécurité appellent les frères égarés à déposer les armes.

Profitant de ce mois béni de Ramadan, les Forces de défense et de sécurité (Fds) appellent les « frères égarés et manipulés par les forces maléfiques de Boko Haram et de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest », à déposer les armes et à se repentir.« Nous comprenons que vous êtes probablement en proie à des sentiments de frustration et d'injustice, et que vous cherchez à faire valoir vos idéaux par tous les moyens nécessaires. Cependant, nous voulons vous rappeler que la violence et la terreur ne sont jamais la solution ».(Source : abamako.com)

Togo : Cohésion sociale et la paix- Une fédération en croisade contre le terrorisme

La Fédération nationale des cultes vaudou et des traditions du Togo (FNCVTT), en collaboration avec la commune Golfe 7 a organisé une grande prière de combat contre les forces malveillantes du terrorisme et de l’extrémisme violent au Togo, le samedi 25 mars à Lomé. Cette grande prière fait suite à une consultation du Fa le jeudi dernier où des messages ont été révélés aux grands prêtres pour le bon déroulement des activités à mener contre le terrorisme. Cette grande prière a pour but d’apporter la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale.(Source : alome.com)

Benin : Terrorisme - Luis Martinez : « Le Bénin et le Togo sont clairement menacés par l’expansion jihadiste »

Alors que la menace jihadiste croît dans le Sahel et se propage aux pays limitrophes, et tandis que la Russie gagne de plus en plus de terrain, l’auteur de « L’Afrique, le prochain califat ? » pointe les erreurs stratégiques de la France. Chercheur et enseignant au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences-Po Paris, professeur invité à Columbia et à Montréal, observateur de l’Union européenne en Afrique subsaharienne, Luis Martinez a l’habitude de peser ses mots et de ne pas lancer à la légère des formules provocatrices ou caricaturales. Dès lors, le titre de son dernier livre, L’Afrique, le prochain califat ? (éd. Taillandier, 2023), et son sous-titre évoquant « la spectaculaire expansion du jihadisme » sur le continent ne peuvent qu’intriguer. Si un spécialiste reconnu, grand connaisseur des pays d’Afrique du Nord et du Sahel, ose une telle formule, c’est visiblement que l’heure est grave. (Source : aconotou.com)

Ghana : Éliminatoires Can 2024- Le Ghana évite le piège angolais, la Centrafrique se positionne

Le Ghana a décroché un match nul important sur la pelouse l’Angola (1-1) qui lui permet de rester en tête de la poule E où la Centrafrique a marqué des points précieux en éliminant Madagascar (2-0). Le Ghana a eu chaud à Luanda. Les Black Stars ont été menés pendant 20 minutes par des Angolais qui sont passés pas loin de l’exploit après avoir ouvert le score sur penalty par Lucas Joao (51e). Les joueurs de Chris Hughton ont eu le bonheur d’égaliser à 20 minutes de la fin grâce à Osman Bukari servi par Joseph Paintsil entré à l’heure de jeu (60e). Ce n’est pas cher payé pour André Ayew et les siens qui récoltent quatre points sur la double confrontation contre l’Angola, surtout quand on repense au but d’Antoine Semenyo inscrit dans les arrêts de jeu lors du match aller (90+6). Le Ghana reste ainsi en tête de cette poule E, mais la qualification est loin d’être acquise même si une victoire à Madagascar lors de la 5e journée le qualifiera. (Source : Rfi)

Mali : Indeliman, Téssit, Badiangara et Niono- L’Armée neutralise 147 terroristes

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis le vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé, du 12 au 24 mars 2023, plus de 147 terroristes dans plusieurs zones, a annoncé vendredi dernier l’état-major général des Armées dans un communiqué.Durant la période indiquée, les FAMa ont mené six opérations aéroportées dans les localités de Korondoli (secteur de Sofara) ; Balaguina, Diallo, Songo, Bodio, Mondoli (secteur de Bandiagara-Plateau Dogon) ; Boulkėssi (secteur de Sévaré) et Ouonkoro (secteur de Bankass). Ainsi que 14 missions de reconnaissances offensives dans les localités de Korondoli (secteur de Sofara), Balaguina, Diallo, Songo, Bodio, Mondoli, Boulkéssi, Ouonkoro, Sokolo, Indeliman, Téssit, Douentza, Boni et Gossi. Les FAMa ont procédé à huit frappes aériennes d’avions de chasse, d’hélicoptères et de drones. De même que des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. « Six sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs d’Indeliman, Téssit, Bandiagara et Niono. 67 terroristes neutralisés dans les différentes zones», précise le communiqué. Et d’énoncer que 32 suspects ont été interpellés dans les secteurs de Ouonkoro, Boni et Douentza.(Source : abamako.com)

Gabon : Politique - Ali Bongo en séjour dans l’Ogooué-Lolo

Sauf changement d’agenda, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, devrait séjourner du 29 au 30 mars dans la province de l’Ogooué-Lolo. Il s’agit d’une tournée dite républicaine au cours de laquelle le chef de l’État visitera les chantiers en cours de réalisation et échangera avec les femmes, les hommes, les jeunes et les cadres de cette partie du Gabon. Le chef de l’État est attendu dans quelques jours, à Koula-Moutou, dans la province de l’Ogooué-Lolo, pour une visite officielle. Il y séjournera, du 29 au 30 mars, notamment dans le cadre des tournées l’ayant déjà conduit dans la province de l’Ogooué-Ivindo. Ali Bongo Ondimba y séjourne après plus de six années d’absence. Il ne s’y était plus rendu depuis août 2016 après la campagne électorale comptant pour la présidentielle de 2016. (Source : alibreville.com)

Tchad : Chaines agricoles- La Banque mondiale conseille les investissements privés

Selon un rapport du Groupe de la Banque mondiale, de le 27 mars 2023, une plus grande participation du secteur privé dans l’agriculture pourrait permettre au Tchad de renforcer son économie. « Le Tchad pourrait diversifier son économie, réduire son niveau de pauvreté et stimuler un développement inclusif en renforçant les investissements du secteur privé dans des chaines de valeurs agricoles à fort potentiel croissance. », estime la Banque mondiale. L’institution de Breton Woods préconise de renforcer les infrastructures de base ainsi que l’accès à l'énergie et au financement pour favoriser le développement de ces chaines de valeur prometteuses. La publication du rapport intervient alors que le Tchad, dont l’économie est de plus en plus dépendante au pétrole, se remet des effets de la pandémie de COVID-19 tout en faisant face à d’autres défis majeurs tels que l'insécurité alimentaire, la volatilité des cours du pétrole et le changement climatique. (Source : journal du Tchad)

Une sélection de Bamba Moussa