Afrique: Rencontres de créations audiovisuelles - La ville de Koupela a son festival de cinéma

L'Association Cinéma et Développement local(ACDL) organise, du 27 au 31 mars 2023 à Koupela dans la province du Kouritenga, la 1re édition de son festival du 7e art intitulé Rencontres de créations audiovisuelles(RCA).

Après Ouagadougou avec le FESPACO, la ville de Koupela a également les Rencontres de créations audiovisuelles(RCA). Un festival de cinéma organisé par l'Association Cinéma et Développement local(ACDL) dont la 1re édition est prévue du 27 au 31 mars 2023.Durant cinq jours, les cinéphiles de la ville carrefour verront de grands succès du cinéma. A l'affiche de ces Rencontres de créations audiovisuelles sont annoncés Duga, les charognards, Zabou, L'Espoir de vivre, Malla aussi loin que dure la nuit, Le taxi, le cinéma et moi et Massoud. En marge des projections, les organisateurs entendent offrir une éducation artistique et culturelle à une cinquantaine de jeunes scolaires.

Les modules enseignés porteront sur l'écriture et la réalisation de film, l'image et le son en cinéma, le jeu d'acteur, le travail du comédien, le décor de cinéma et le maquillage cinéma. Des professionnels de cinéma transmettront aussi leurs connaissances aux jeunes passionnés à travers des materclass. Ce sont la réalisatrice Orokiatou Barro, le président de l'Association des critiques de cinéma du Burkina Faso (ASCRIC-B), Abraham Bayili et le monteur Cyrille Ouédraogo. " Ce projet en gestation depuis deux ans devient réalité et offre à la ville- carrefour de Koupéla, un espace de dialogue interactif entre le grand écran et le public local à un moment où les défis sociaux et sécuritaires tendent à nous isoler et à faire baisser les bras", explique le comité d'organisation des RCA, dirigé par Jeanne Jeanine Ouango.