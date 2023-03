Sénégal: L'APS et l'Agence de Presse Italienne scellent un accord

Rome (Italie) — Le directeur général de l'Agences de presse sénégalaise (APS), Thierno Ahmadou Sy, et son homologue de l'agence de presse italienne (ANSA), Stefano De Alessandri, ont signé, lundi à Rome, en Italie, un accord de partenariat, a constaté l'APS.

La signature de cet accord est "une façon" pour l'APS de "matérialiser" sa volonté consistant à "davantage s'ouvrir aux autres", "donner aux autres et "recevoir d'eux, a expliqué M. Sy.

Il s'agit pour l'agence nationale de "mieux peaufiner sa stratégie" visant à lui permettre de "retrouver sa place d'agence de référence en Afrique et au-delà", a-t-il précisé.

Il s'est dit convaincu qu'un tel partenariat permettra aux milliers de Sénégalais vivant en Italie "de toujours avoir le pouls du pays, d'avoir des informations fiables en provenance de leur terroir".

L'APS se fera également le devoir d"'oeuvrer davantage à rendre visibles les actions et activités d'institutions et de citoyens italiens installés au Sénégal au grand bonheur de leurs concitoyens restés au pays", a poursuivi Thierno Ahmadou Sy.

"Cette collaboration va immanquablement aider à réduire les distances, mais aussi à faciliter la production et la transmission d'informations crédibles et fiables (...)", a-t-il encore indiqué. Elle va aussi contribuer à "renforcer les compétences" des agents de l'APS, "à travers des visites d'échanges, des séances de formation".

Cela permettra d"'écarter" tout risque de "désinformation" ou [de diffusion de] fake news", s'est-il réjoui.

Il a déclaré que "la nouvelle vision de l'APS" consiste à retrouver sa position d"'agence de référence avec de nouvelles offres, de nouveaux produits aussi divers et variés que la télévision numérique, la Web radio, une incursion dynamique dans les médias sociaux, etc."

"Notre agence, fondée en 1945 et actuellement en partenariat avec 26 journaux et revues italiens, est heureuse de signer un accord avec l'agence de presse du Sénégal, un des plus importants et plus dynamiques pays d'Afrique", a pour sa part déclaré l'administrateur délégué et directeur général de l'ANSA, Stefano De Alessandri.

"Notre partenariat va nous permettre d'améliorer notre couverture des évènements au Sénégal, et ainsi notre offre d'informations pour l'importante communauté sénégalaise résidant en Italie, riche de plus de 110.000 âmes", a-t-il souligné, en citant l'Institut de statistique, Istat.

Il se dit convaincu que cet accord "va permettre à l'APS de proposer plus d'informations sur l'Italie au Sénégal, ce qui favorisera un rapprochement et augmentera les opportunités de collaboration entre nos deux pays".

L'ANSA, qui a racheté en 1973 son siège qui était une propriété du Vatican construite au 16e siècle, produit quotidiennement 3500 dépêches, 2300 photos et 60 vidéos.

Prenant part à la cérémonie de signature, l'ambassadeur du Sénégal en Italie, Pape Abdoulaye Seck, a appelé à "mettre fin à l'asymétrie de l'information au niveau international". Il estime que "les foyers de tension et la mauvaise perception de notre prochain sont provoqués par une sous information conduisant à des actions en déphasage avec les progrès de l'humanité".

"Se former, s'informer, partager, échanger sont un impératif pour transformer positivement la planète et cet Accord entre l'ANSA et l'APS va y contribuer conséquemment", a affirmé l'ambassadeur du Sénégal. Il assure que le gouvernement du Sénégal mettra tout en oeuvre pour qu'il se matérialise avec "célérité et efficience".

L'accord entre l'ANSA et l'APS, deux agences qui "livrent des informations justes, vérifiées et de qualité, aiderait grandement les décideurs et les opérateurs économiques dans leur prise de décision, a pour sa part estimé l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Giovanni Umberto De Vito, qui intervenait en ligne.

Selon le diplomate Italien, cet accord entre les deux agences de presse "aura des retombées certaines sur d'autres pays africains, notamment francophones". Il en veut pour preuve le grand rayonnement du Sénégal en Afrique et dans le monde.