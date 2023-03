Sénégal: Diass / Couverture Maladie Universelle - La commune enrôle 2500 adultes et 500 élèves

Bocar Mamadou Daff, le directeur général de l'Agence de la Couverture Maladie Universelle et Mamadou Ndione, le maire de la commune de Diass, ont procédé hier à l'enrôlement de 2500 personnes et 500 élèves dans la cour de la municipalité pour une valeur de plus de 12 millions de francs. La remise symbolique a été faite et le gros du lot va être remis par les relais communautaires et les chefs de village de Diass.

Le directeur général de l'Agence de la Couverture Maladie Universelle a jugé utile la cérémonie de carnets pour l'assurance maladie pour les populations de Diass et d'une manière générale pour tout le Sénégal. La journée d'enrôlement dans les mutuelles financée par le maire de Diass est un acte des collectivités territoriales pour la santé bien assumé. Il l'a ainsi jugé comme un champion et un modèle d'engagement. Et d'appeler les entreprises de la commune de Diass à s'investir dans l'enrôlement dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise pour faciliter l'accès à la santé aux populations. La démarche pour lui entre dans le cadre de l'année sociale décrétée par le chef de l'Etat.

A l'en croire, sur plus de 550 communes si chaque maire faisait comme lui, le décompte donnerait un million cinq cent adhérents et au bout de cinq ans, le nombre de sept millions d'adhérents serait atteint. Pour lui, les 75 % constituant l'objectif défini par le programme couverture maladie universelle seraient atteints. Le directeur général de l'agence de la Couverture Maladie Universelle a rappelé que l'adhésion à la Cu est un acte de solidarité et dans le cade de l'équité sociale. Les maires sont invités à oeuvrer à une dynamique d'adhésion pour le maximum d'enrôlements. Sur 46 départements, 20 ont terminé le processus et 18 sont dans la même dynamique de le faire. Mamadou Ndione, le maire de Diass, a remercié le Daf de l'agence de la Cmu.

Il a fait part du dynamisme de la mutuelle de Diass pour faire de l'enrôlement. Selon lui, le prétexte de l'activité est aussi d'inciter toutes les entreprises et les bonnes volontés pour atteindre l'objectif fixé par le chef de l'Etat. Des efforts massifs ont été faits dans le cadre de la santé. Il s'est engagé à porter le plaidoyer au niveau des maires du Sénégal. Le maire a en effet fait un objectif l'amélioration du plateau sanitaire de Diass par la transformation d'un des sept postes de santé en centre de santé pour un coût de 200 millions de francs.