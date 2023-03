Sénégal: Secteur du tourisme - L'APHORES exige plus de considération pour les travailleurs

Les travailleurs du secteur de l'hôtellerie demandent plus de respect et de considération à leur endroit. Selon Pape Berenger N'gom, président de l'Association des Professionnels de l'hôtellerie et de la Restauration du Sénégal (Aphores) et membre du conseil national du Tourisme, interpellé par Sud Quotidien, les travailleurs sont exploités au sein des entreprises hôtelières. Il invite ainsi l'Etat et les employeurs du secteur à prendre les mesures nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail.

« Le secteur du tourisme joue un rôle crucial dans l'économie du Sénégal. Il est donc important que le gouvernement donne une importance particulière à ce secteur et qu'il travaille à son développement. Il est également important de ne pas oublier les travailleurs de ce secteur et de leur donner la place qu'ils méritent ». Ces propos sont de Pape Berenger N'gom, président de l'Association des Professionnels de L'hôtellerie et de la Restauration du Sénégal (Aphores) et membre du conseil national du Tourisme. Il indique que les travailleurs du secteur du tourisme ont besoin d'être respectés pour leur contribution à l'économie.

Car, souligne-t-il, ils travaillent souvent dans des conditions difficiles et font face à de nombreux défis, tels que le manque de transports surtout la nuit, le non-respect des horaires de travail pour certains et la faible rémunération. Le président de l'Aphores relève que l'un des problèmes les plus pressants auxquels sont confrontés les travailleurs du tourisme au Sénégal est l'absence de jours de repos. Selon lui, c'est pour cette raison que les travailleurs du secteur réclament depuis longtemps deux jours de repos consécutifs. « Cela crée des frustrations et un sentiment d'injustice parmi les travailleurs.

Ce qui est susceptible de nuire à la qualité du service offert à la clientèle. Il est donc impératif que le gouvernement et les employeurs du secteur du tourisme prennent en compte les besoins des travailleurs pour leur offrir des conditions de travail décentes. Cela permettra non seulement de préserver la santé et le bien-être des travailleurs, mais aussi d'améliorer la qualité des services offerts aux clients, ce qui favorisera la croissance économique du pays », a-t-il laissé entendre. Pour terminer, il invite l'Etat et les employeurs du secteur du tourisme à prendre les mesures nécessaires pour améliorer leurs conditions de travail.