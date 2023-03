Afrique: Lancement des travaux de la route Bambey / Baba garage - Les délais seront respectés, selon Mamadou Ndiaye de l'AGEROUTE

L'atelier de présentation du Programme d'urgence des routes du désenclavement (PUD) s'est tenu hier lundi, au Centre national des personnes handicapées de Bambey. Ce programme, qui comprend deux lots que sont l'aménagement et le bitumage des routes Halwar-Diattar-Guia, au Nord, et Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul, au Centre, est finance par l'Etat, avec le concours, à hauteur de 31 milliards de FCFA de la BDEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

Les activités de lancement du Programme d'urgence des routes de désenclavement (PUD) se sont déroulées au Centre national des personnes handicapées de Bambey. Il était question de la présentation de ce programme qui comprend deux lots que sont l'aménagement et le bitumage des routes Halwar-Diattar-Guia et Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul, une vieille doléance de près de 50 ans des populations de cette zone de la région de Diourbel.

Le coût global du programme est de 34 milliards 700 millions de FCFA dont 3 milliards 700 millions de FCFA mobilisés par l'Etat du Sénégal, pour un linéaire total de 86 km de routes neuves dont 42 km au Nord (Halwar-Diattar-Guia) et 44 km au Centre (Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul). Le maire de la commune de Bambey, Assane Dia, a souligné que ce projet va assurer un bon maillage des zones. «Nous souhaitons plus de succès et une adhésion massive des populations...»

Le secrétaire général de l'AGEROUTE, Mamadou Ndiaye, a indiqué que ce projet rentre dans le cadre du Programme d'urgence des routes désenclavement (PUD). «C'est un programme qui vise à désenclaver les zones à fortes potentialités économiques. Dans cette contrée, nous avons la route Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul, qui fait à peu près 44 km. Mais, l'Etat ne va pas s'arrêter à cette route-là. Il y a la route Baba Garage-Mékhé et plus tard Baba Garage-Mékhé-Diogo. C'est un projet qui vise à désenclaver et à soutenir le développement économique et social de la zone mais aussi à renforcer la sécurité et la circulation des personnes et des biens et à réduire les coûts des transports», a-t-il indiqué.

Selon lui, «il faut une bonne pour permettre aux populations de mieux se sentir avec leurs activités économiques qui tournent essentiellement dans le domaine agricole et pastorale». Et de relever que la BADEA constitue un partenaire de premier plan du Sénégal dans la mise en oeuvre de sa politique économique et sociale. «L'Etat du Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires, avec l'entreprise, pour réaliser le projet dans les délais prescrits mais avec toute la qualité requise».

Pour la maire de Baba Garage, Modou Sarr Ndiaye, les populations n'ont qu'un seul objectif, c'est de voir la route Baba Garage bitumée. Pour l'un des adjoints au maire de Keur Samba Kane, Mor Pouye, les populations ont la confirmation que nos routes seront réalisées. Il demande à l'entreprise en charge des travaux de régulariser les droits de stationnement. Les maires ont demandé à l'autorité administrative de veiller sur le respect de la RSE, la Responsabilité sociétale d'entreprise.

Le chef de Division Secteur publique Afrique de l'Ouest et Afrique centrale à la BADEA, Atem Jébri, dira que ce projet répond à un besoin réel. «L'entreprise est sur le terrain. Il y a des avancements de 15 % et le projet sera terminé dans 15 mois. Et la région aura des infrastructures importantes qui permettront un développement des activités économiques, le transport de marchandises et des produits agricoles, l'écoulement des produits agricoles des zones de production vers les zones de grande consommation.» Et il poursuit : «Ce projet vise particulièrement à améliorer le désenclavement des régions du Nord et du Centre du Sénégal, à favoriser l'intégration entre les zones du Sénégal et avec les pays voisins. C'est dans ce cadre que la BADEA a contribué à hauteur de 50 millions de dollars pour le programme d'urgence».

A l'issue de lors de la réunion qu'elle a convoquée, le préfet, Mme Aïssatou Touré Ba, a indiqué que le département de Bambey a besoin d'infrastructures. Pour elle, il s'agit d'une route d'une importance capitale, aux plans économique et social. «Et nous pensons que ça va être une ouverture vers les opportunités qui vont aider le département à aller de l'avant. Il y a des projets qui sont en train de s'implanter dans le département et qui nécessitent des infrastructures». Les travaux dont la fin est fixée en juillet 2024, ont été réalisés à 15%.