Sénégal: Les vagues de chaleur ont un impact "très fort" sur le sol et les grains / Expert

Dakar — Les vagues de chaleur ont un impact très fort sur le sol, a indiqué le directeur d'exploitation de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Ousmane Ndiaye, relevant qu'elles favorisent la destruction des grains et l'évapotranspiration des sols.

"L'impact des vagues de chaleur sur le sol et surtout de l'environnement demeure très fort. Il détruit en premier les grains semés sur le sol et favorise l' évapotranspiration des sols en saison pluvieuse", a dit M. Ndiaye dans un entretien accordé à l'APS.

Il a expliqué qu'en période de vagues de chaleur, "il fait beaucoup plus chaud avec un peu de vent l'eau s'évapore plus du sol et cela crée un manque d'eau sur les plantes et les semences". "Si l'évapotranspiration est de 5 mm cela veut dire que quelques heures après, il n'y aura plus d'eau, plus d'humidité pour le sol", a-t-il ajouté.

"L'évapotranspiration, a souligné M. Ndiaye, permet au sol de s'ouvrir à cause de la chaleur et de constater un grand impact sur des êtres vivants notamment les plantes, les semences, etc."

Il a en outre indiqué qu'en période de vagues de chaleur "les zones intérieures du pays sont les plus touchées". Il a cité les cas des localités de Matam, de Podor, de Bakel, de Tambacounda, de Kaffrine, de Linguère.

"Les zones côtières, notamment Dakar et Ziguinchor, seront un peu épargnées pendant cette période. Dans ces zones côtières, il y a la chaleur certes, avec la combinaison de l'humidité, mais ce n'est pas comme à l'intérieur, raison pour laquelle, nous voyons les gens quitter l'intérieur durant cette période pour venir à Dakar", a-t-il expliqué.