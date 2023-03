Congo-Kinshasa: Gouvernement Sama II - Christophe Lutundula pour une diplomatie tournée vers le développement et la paix

En quittant l'Assemblée nationale où il a siégé de manière discontinue depuis près de trente ans au profit du gouvernement Sama Lukonde où il vient d'être reconduit au poste de vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala s'est véritablement imposé un challenge personnel.

Dans le domaine diplomatique, son champ de prédilection, Christophe Lutundula s'est résolument engagé à faire de la République démocratique du Congo (RDC) un pôle attractif et rayonnant sur la scène internationale. Loin d'être une simple vue de l'esprit, il s'agit là d'une conviction d'un homme d'expérience qui maîtrise bien son sujet.

Dans un portefeuille aussi complexe et difficile à gérer au regard de ses multiples défis tant sur le plan de la motivation de son personnel que de l'amélioration des conditions de travail, Christophe Lutundula a su tirer son épingle du jeu. Requalifier la diplomatie ! C'est non sans raison que le président Félix Tshisekedi l'a reconduit à son poste au gouvernement Sama Lukonde II. L'intéressé, faut-il le dire, a accompagné la vision du chef de l'État d'oeuvrer pour le retour de la RDC sur la scène internationale avec pour objectif clair de briser son isolement diplomatique.

Sous le mandat de Christophe Lutundula, le retour de la RDC dans le concert des Nations s'est matérialisé par plusieurs événements inscrits désormais dans les annales du pays. Parmi les plus significatifs, l'on citera la visite du roi Philippe en juin 2022 dont la portée était d'enterrer une page d'histoire douloureuse et d'ouvrir une nouvelle de coopération dynamique et privilégiée. Sous son égide, Kinshasa a abrité de manière récurrente les différents sommets des chefs d'Etat et de gouvernement membres des organisations africaines. Autres retombées diplomatiques, la participation de la RDC à la COP 26 à Glasgow, en Ecosse, et à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies; l'arrivée à Kinshasa du Saint-Père François; et plus récemment, du président français, Emmanuel Macron.

Christophe Lutundula a été de tous les voyages du chef de l'État à travers le monde pour porter haut la voix de la RDC. Sous l'impulsion de cet intellectuel de haut vol, le pays s'est inscrit dans une dynamique de renaissance et de requalification des objectifs de sa diplomatie désormais proactive et tournée vers le développement et la paix. Redevenue fréquentable, le RDC est aujourd'hui présente dans presque toutes les organisations tant régionales qu'internationales. De la Communauté des États de l'Afrique de l'Est à l'Union africaine en passant par la Communauté de développement de l'Afrique australe, les Nations unies, etc., la RDC a réussi à s'attirer l'attention d'une communauté internationale hier encore insensible à sa cause.

Grâce au flegme et à la clairvoyance de Christophe Lutundula, le pays a réussi à déconstruire les discours mensongers des dirigeants rwandais sur un prétendu droit de poursuite des FDLR dans le but de justifier l'incursion récurrente de leurs troupes sur le sol congolais et ainsi flouer la communauté internationale. Ce qui a permis le renouvellement des engagements entre parties avec, en toile de fond, l'exécution sans faille de la feuille de route de Luanda et du processus d'Addis-Abeba pour la paix à l'Est de la RDC.

La RDC au devant de la scène

À l'heure actuelle, la cause de la RDC est entendue à l'échelle internationale. En témoignent les incessantes condamnations dont le Rwanda fait dorénavant l'objet avec l'injonction faite à son armée et à ses supplétifs du M23 de quitter les zones occupées de l'Est de la RDC. La mobilisation de nombreux pays, organisations mondiales et leaders du monde contre l'agression de la RDC par le Rwanda, à travers le M23, est désormais perspectible. A l'actif de Christophe Lutundula, l'on peut également épingler la levée de l'embargo sur l'achat d'armes imposé au pays par les Nations unies.

Par ailleurs, la visite officielle du président de la République aux Emirats arabes unis, en octobre 2021, fut très fructueuse pour le pays qui a dû bénéficier de plusieurs investissements. Tout récemment, la RDC venait de procéder à la vente et l'expédition publique de sa première production d'or vers les Emirats arabes unis, fruit de la coopération gagnant-gagnant avec ce pays du Proche-Orient.

Christophe Lutundula ne s'est pas seulement limité à défendre la cause du pays contre l'agression rwandaise. Il s'est également battu pour faire gagner à son pays des postes au sein des organisations internationales. Grâce à son lobbying, le Congolais Jean Kaseya (53 ans), chevronné en stratégie et en santé publique ayant travaillé notamment pour l'Unicef, a été élu à la tête de la CDC, la plus grande organisation sanitaire d'Afrique basée à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie et siège de l'Union africaine. Cela faisait plusieurs années que la RDC n'avait plus occupé de postes au sein des organisations internationales. Il faut remonter à 1972 pour retrouver les traces d'un Congolais, en l'occurrence Gérard Kamanda wa Kamanda, à ce niveau de responsabilités. À tout prendre, Christophe Lutundula est bien l'homme de la situation, précisément en ce qui concerne le rétablissement de la paix à l'Est de la RDC pour lequel il ne cesse d'appeler au renforcement du mandat de la Monusco et à la mise en oeuvre des plans de paix de Luanda et Nairobi.